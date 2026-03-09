पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित-बाल्टिस्तान सुलग रहा, लंदन वाले शब्बीर चौधरी ने दी ये चेतावनी

लंदन में रहने वाले लेखक, टीवी एंकर और राजनीतिक विश्लेषक शब्बीर चौधरी ने कहा है कि मार्च की शुरुआत में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) में हुई हिंसा ने क्षेत्र में गहरी राजनीतिक कुंठाओं को उजागर किया है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे के चलते बनी नाजुक स्थिति को बयां किया है. गिलगित-बाल्टिस्तान संकट के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट में, चौधरी ने तर्क दिया कि अशांति को केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की प्रतिक्रियाओं से नहीं समझाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता गिलगित-बाल्टिस्तान के निवासियों के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक शिकायतों को भी दर्शाती है.

अमेरिका-इजरायल विरोधी नारे

चौधरी ने लिखा कि ये विरोध प्रदर्शन शुरू में 28 फरवरी को खाड़ी देश में अमेरिका-इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के बाद भड़के, लेकिन जल्द ही प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच घातक झड़पों में तब्दील हो गए. उनके अनुसार, 1 मार्च को गिलगित और स्कार्दू सहित कई शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और तेहरान पर हुए हमलों की निंदा करते हुए ईरान के साथ एकजुटता जताई. बताया जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने लाल झंडे लहराए और अमेरिका-विरोधी और इजरायल-विरोधी नारे लगाए.

चौधरी ने बताया कि सुरक्षा बलों की तरफ से भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश के दौरान स्थिति हिंसक हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि झड़प के दौरान गोलियों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोगों की मौत और घायल हुए.

चौधरी ने लिखा, "झड़पों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जिनमें युवा प्रदर्शनकारी भी शामिल थे, जबकि कई अन्य घायल हुए." उन्होंने आगे बताया कि गिलगित-बाल्टिस्तान में मरने वालों की संख्या सात से पंद्रह के बीच बताई जा रही है.

गिलगित और स्कार्दू में कर्फ्यू

हिंसा के बाद, अधिकारियों ने गिलगित और स्कार्दू में सख्त कर्फ्यू लगा दिया, कुछ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था ठप कर दी और पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए. चौधरी के अनुसार, गिलगित-ग्रैनुल स्कार्दू में राजनीतिक समूहों ने सीमित प्रतिनिधित्व, शासन संबंधी मुद्दों और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर बार-बार चिंता जताई है. इन शिकायतों के कारण समय-समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, जिनमें अधिक राजनीतिक अधिकारों और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग की गई है.

पाकिस्तान को चेतावनी

चौधरी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की जटिल भू-राजनीतिक स्थिति—पश्चिमी देशों, ईरान, चीन और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना—अक्सर घरेलू स्थिरता को जटिल बना देती है, खासकर तब जब वैश्विक संघर्ष स्थानीय भावनाओं को प्रभावित करते हैं. चौधरी ने निष्कर्ष निकाला कि यह संकट दर्शाता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जहां पहले से ही अनसुलझे राजनीतिक मुद्दे मौजूद हैं. उन्होंने लिखा, "पोगब में हुई त्रासदी यह दर्शाती है कि कैसे वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्ष उन क्षेत्रों में स्थानीय तनाव को भड़का सकते हैं, जहां लंबे समय से राजनीतिक शिकायतें चली आ रही हैं." उन्होंने चेतावनी दी कि यदि घरेलू मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो इसी तरह की अशांति दोबारा हो सकती है.

