शरा, अल-कायदा का पूर्व कमांडर रहा है और उसे कभी व्‍हाइट हाउस ने आतंकी घोषित किया है. उस पर 10 मिलियन डॉलर का अमेरिकी इनाम भी घोषित किया गया था. लेकिन अब वह ट्रंप के साथ नजर आ रहा है.

तुम्‍हारी कितनी बीवियां हैं...जब ट्रंप ने सीरिया के राष्‍ट्रपति शरा से किया अजीबो-गरीब सवाल  
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का व्हाइट हाउस में असाधारण स्वागत किया.
  • ट्रंप और शरा की मुलाकात को कूटनीति में एक बड़ा कदम और अकल्पनीय स्थिति माना जा रहा है.
  • मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शरा को परफ्यूम भेंट किया और उनकी पत्नी के बारे में हल्की-फुल्की बातचीत की.
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने एक असाधारण घटनाक्रम में अपने सीरियाई समकक्ष अहमद अल-शरा का स्‍वागत किया. व्‍हाइट में जिस सीरियन राष्‍ट्रपति का स्‍वागत किया गया है, उसे कभी अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था. लेकिन ट्रंप और शरा की इस मुलाकात को कूटनीति का एक बड़ा कदम माना जा रहा है और एक अकल्‍पनीय स्थिति करार दिया जा रहा है. वहीं इन दोनों की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रंप, शरा से उनकी पत्नी के बारे में पूछते हुए नजर आते हैं. 

शरा ने दिया जवाब 

शरा और ट्रंप की मुलाकात का यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हल्की-फुल्की बातचीत हो रही है. बातचीत के दौरान ट्रंप अल-शरा को परफ्यूम की एक बॉटल देते हैं और उन पर स्‍प्रे करते हैं. इसके साथ ही वह कहते हैं, ' इसकी खूशबू सबसे अच्‍छी है और दूसरी बॉटल आपकी पत्नी के लिए है.' इसके बाद वह मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, 'कितनी पत्नियां हैं?' इसके जवाब में शरा ने कहा, 'एक' और इस पर एक बार फिर दोनों जोर से हंसते हैं. इसके बाद ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा, 'तुम्हें कभी पता नहीं रहता!' 

इस यात्रा के दौरान, अल-शरा ने ट्रंप को प्रतीकात्मक उपहार, प्राचीन सीरियाई कलाकृतियों की प्रतिकृतियां तोहफे के तौर पर दी.  अल-शरा के अशांत इतिहास को स्वीकार करते हुए, ट्रंप ने कहा, 'हम सभी का अतीत कष्टदायक रहा है लेकिन उनका अतीत भी कष्टदायक रहा है. और मुझे लगता है, सच कहूं तो अगर आपका अतीत कष्टदायक नहीं होता तो आपके पास कोई मौका नहीं होता.' 

कभी शरा पर लगा था बैन 

शरा, अल-कायदा का पूर्व कमांडर रहा है और उसे कभी व्‍हाइट हाउस ने आतंकी घोषित किया है. उस पर 10 मिलियन डॉलर का अमेरिकी इनाम भी घोषित किया गया था. लेकिन अब वह ट्रंप के साथ नजर आ रहा है. यह साल 1946 में फ्रांस से सीरिया की आजादी के बाद से किसी सीरियाई नेता की व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा थी. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने सीरिया पर प्रतिबंधों पर अपनी रोक को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. 
 

