मुंबई में चॉल पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा, 2 की मौत; कई लोगों के फंसे होने की आशंका

महाराष्ट्र के मुंबई में बुधवार तड़के कुर्ला (पश्चिम) के चिराग नगर में गौसिया चॉल पर पहाड़ी का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. भूस्खलन के बाद हुए हादसे में चार लोगों के फंसे होने की आशंका है. घटनास्थल से दो शव बरामद किए गए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. अधिकारी और बचाव दल फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं. घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है. DCP ने बताया कि कुर्ला में जमीन धंसने की घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. बचाव कार्य जारी है और फायर ब्रिगेड की टीमें, पुलिस, एम्बुलेंस सेवाएं, NDRF और BMC वार्ड के कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. अब तक, घायलों को कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी सुबह करीब 3:48 बजे मिली.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, डीसीपी गणेश शिंदे ने कहा, "बारिश की वजह से घाटकोपर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अशोकनगर इलाके में भूस्खलन हुआ है. अब तक दो शव बरामद किए गए हैं और बचाव अभियान जारी है. बचाव अभियान के लिए जरूरी सभी टीमों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात हैं. यह घटना सुबह करीब 3 बजे हुई. आशंका है कि करीब 4-5 लोग मलबे में फंसे हुए हैं."

बीएमसी ने अपने बयान में कहा, "6-8 लोगों के फंसे होने की आशंका है. बचाव अभियान चल रहा है. MFB, पुलिस, 108 एम्बुलेंस, NDRF और वार्ड स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं. घायलों में सोहेल अंसारी (18) और मोहम्मद अंसारी (14) शामिल हैं. दो शवों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. आगे की जानकारी का इंतजार है."

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