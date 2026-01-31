महिला कर्मचारी पर आया दिल तो पति को छोड़ने के लिए दिया 30 लाख डॉलर का ऑफर, फिर...

एक विवाहित रियल एस्टेट कारोबारी पर आरोप है कि उसने अपने ऑफिस की महिला कर्मचारी को उसके पति से दूर करने के लिए अपनी कंपनी के शेयरों में से 30 लाख डॉलर से अधिक की रकम की पेशकश कर दी.इसके बाद जो हुआ, वो बड़ा ही दिलचस्प है.

पति ने कर दिया केस

रियल ब्रोकरेज के सीईओ तामिर पोलग पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कर्मचारी पेज स्टेकलिंग को रिश्वत देने की कोशिश की. पेज विवाहित हैं और दो बच्चों की मां हैं. पेज स्टेकलिंग के पति माइकल स्टेकलिंग ने मुकदमा दायर कर ये आरोप लगाए गए हैं कि पोलग ने उनकी पत्नी को बड़ी रकम, रियल एस्टेट सौदे और शानदार यात्राओं का लालच दिया था. डेली मेल द्वारा प्राप्त मुकदमे के अनुसार, माइकल स्टेकलिंग ने पोलग पर अपनी पत्नी को लुभाने के लगातार प्रयासों के जरिए अपनी शादी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है.

महिला ने चौंका दिया

पेज स्टेकलिंग ने एक बयान में अपने तलाक की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "मेरी शादी निजी कारणों से खत्म हुई है, और इस मुकदमे में किए गए दावे उन परिस्थितियों की वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं. मुझे विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया किसी भी गलतफहमी को दूर कर देगी." शिकायत के अनुसार, माइकल स्टेकलिंग ने कहा कि पोलग के उनकी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश शुरू करने से पहले उन्होंने या उनकी पत्नी ने तलाक के बारे में सोचा भी नहीं था. मुकदमे में इसे "अनुचित प्रस्ताव" बताया गया है.

एपस्टीन फाइल्स पार्ट 2: एलन मस्क से लेकर एक देश के राजकुमार तक का जिक्र

तलाक हुआ और ऑफर

याचिका में पोलग के जनवरी 2025 में किए गए एक कथित प्रस्ताव का जिक्र है, जिसमें यूटा के पार्क सिटी में 15 लाख डॉलर का एक घर और पति को छोड़ने पर उनकी जरूरतों का ख्याल रखने का वादा शामिल है. इसमें यह भी दावा किया गया है कि पोलग लगभग उसी समय अपनी पत्नी से अलग हो गए थे, जबकि पेज स्टेकलिंग ने फरवरी 2025 में तलाक के लिए अर्जी दी थी.

होटल में कमरा बुक किया

मुकदमे में आगे आरोप लगाया गया है कि पोलग ने रियल ब्रोकरेज के 6,00,000 डॉलर मूल्य के शेयर बेचे और उस पैसे को प्रस्तावित समझौते के लिए इस्तेमाल किया. इसमें कहा गया है कि कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने अपने और पेज स्टेकलिंग के लिए मियामी में एक होटल का कमरा बुक किया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पेज ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया या उनके साथ यात्रा की.

दिमाग में सॉफ्टवेयर डल जाए तो क्या होगा? AI की लत लग गई तो... टॉप AI कंपनी के CEO से समझिए

कारोबारी ने क्या कहा

शिकायत में कहा गया है कि फरवरी 2025 की शुरुआत में, पोलग ने पेज स्टेकलिंग को ईमेल के जरिए बताया कि वह 1.5 मिलियन डॉलर दो किस्तों में कैसे प्राप्त कर सकती हैं. पोलग ने द डेली मेल को बताया कि उन्होंने मुकदमे में उल्लिखित ईमेल भेजा था, लेकिन कहा कि यह पेज स्टेकलिंग द्वारा मांगी गई सहायता के रूप में था. उन्होंने माइकल स्टेकलिंग के मुकदमे में लगाए गए अन्य आरोपों का खंडन किया. उन्होंने मीडिया को बताया, "कोई प्रस्ताव नहीं, कोई प्रेम प्रसंग नहीं, कोई दखलअंदाजी नहीं." पोलग ने यह भी दावा किया कि पेज स्टेकलिंग अक्सर अपनी शादी को लेकर चिंता जताती थीं, और उनका मानना ​​था कि दंपति के बीच कोई "सच्चा प्यार या स्नेह" नहीं था. मुकदमे के अनुसार, माइकल स्टेकलिंग ने 50 लाख डॉलर के हर्जाने की मांग की है.

एक गलती के लिए मुस्लिम देश में पुलिस के सामने एक कपल को मारे गए 140-140 कोड़े