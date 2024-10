ट्रंप या कमला हैरिस ? US में कौन जीतेगा, दुनिया के 'सबसे सटीक अर्थशास्त्री' ने कर दी भविष्यवाणी

अमेरिका में 4 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Elections 2024) होने जा रहा है. ट्रंप या कमला हैरिस, कौन जीतेगा ये हर कोई जानना चाहता है. हालांकि रिजल्ट आने पर ही ये पता चल सकेगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला है. ट्रंप और हैरिस दोनों के बीच कांटे की टक्कर है. ऐसे में ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा. इस बीच फेमस अर्थशास्त्री क्रिस्टोफ़ बरॉड (Christophe Barraud) ने भविष्यवाणी की है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे.

"दुनिया के सबसे सटीक अर्थशास्त्री" के रूप में जाने जाने वाले बरॉड ने आखिर ये भविष्यवाणी क्यों की है, इसके पीछे खास वजह है. उनका ये पूर्वानुमान फाइनेंशियल मार्केट सिग्नल्स समेत विभिन्न मैट्रिक्स पर आधारित है. उन्होंने 5 नवंबर को ट्रंप के नेतृत्व वाली "जीओपी क्लीन स्वीप" की तरफ इशारा किया है.

