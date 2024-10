US Elections 2024: कैसी राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहीं कमला हैरिस, जानें उनकी प्रतिज्ञा

अमेरिका की सियासत की तस्वीर महज 6 दिन बाद बदल जाएगी. अमेरिका में 4 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Elections 2024) है. रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस, कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये भी साफ हो जाएगा. हालांकि दोनों ही नेताओं के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है. ट्रंप और कमला हैरिस (Kamala Harris), दोनों ने ही चुनाव जीतने के लिए पूरा दम-खम लगा दिया है. लेकिन कमला हैरिस का दावा है कि वह बिल्कुल वैसी ही राष्ट्रपति बनेंगी, जैसा कि अमेरिका के लोगों ने सपना देखा है.

अमेरिका किसी महिला पर दांव खेलेगा या फिर एक बार फिर से पूर्व राष्ट्रपति और उनकी नीतियों पर विश्वास जताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन कमला हैरिस का कहना है कि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्रपति चाहता है तो यहां के लोगों को देखे, जो उनको अपनाए और जो उनके लिए खड़े होना और लड़ना जानता हो. कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने देश में हर एक जगह घूमकर लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की है. जिसके बाद उन्होंने लोगों की चाहत को जाना है कि वो आखिर चाहते क्या हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह बिल्कुल वैसी ही राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा करती हैं, जैसा कि अमेरिका के लोग चाहते हैं.

As I've traveled our country, I've seen a yearning for a president who will see you, who gets you, and who will fight for you.



I pledge to be that president.