"उम्मीद है वे ठीक होंगे" कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर कस दिया तंज !

अमेरिका में जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने को हैं. चुनाव प्रचार अभियान भी अपने अंतिम चरण में है. ट्रंप और हैरिस एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस चुनाव प्रचार से थक गए हैं. टाउन हॉल में उनके डांस को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगा. आक्रमक ट्र्ंप अब म्यूजिक पर थिरकते दिखाई दिए. यही वजह है कि कमला हैरिस ने उनकी सेहत को लेकर निशाना साध दिया.

कमला हैरिस ने ट्रंप की बढ़ती उम्र को लेकर भी उन पर तंज कसा है. हैरिस की प्रचार अभियान टीम ने एक वीडियो शेयर कर डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक सेहत पर भी सवाल तंज कसा है. कमला हैरिस की प्रचार टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार कार्यक्रम का है. इस वीडियो में ट्रंप कुछ थके और कहीं खोए-खोए से दिखाई दे रहे हैं.

कमला हैरिस ने इस वीडियो पर तंज कसते हुए कहा- 'ट्रंप खोए हुए, असमंजस में दिखाई दे रहे हैं. उनके टाउन हॉल कार्यक्रम में 30 मिनट से ज्यादा समय तक म्यूजिक प्ले होता रहा. यहां तक कि उनके समर्थक रैली छोड़कर भी चले गए. उम्मीद है कि वह ठीक होंगे.

Donald Trump continues to show us that he is unfit and unstable.



