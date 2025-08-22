विज्ञापन
अमेरिकी सेना का सीक्रेट ‘स्पेस ड्रोन’ मस्क के रॉकेट से लॉन्च, अंतरिक्ष को हथियार बनाने की तैयार?

अमेरिकी सेना का X-37B स्पेस ड्रोन अपने आकार में एक छोटे बस की तरह है. यह 2011 में रिटायर हो चुके नासा के मानवयुक्त स्पेस शटल का एक छोटा रूप जैसा दिखता है.

अमेरिकी सेना का सीक्रेट ‘स्पेस ड्रोन’ मस्क के रॉकेट से लॉन्च, अंतरिक्ष को हथियार बनाने की तैयार?
21 अगस्त की रात अमेरिकी सेना के इस सीक्रेट X-37B ड्रोन को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी
  • अमेरिकी सेना ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा X-37B स्पेस ड्रोन को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया.
  • X-37B ड्रोन का मिशन टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के लिए अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजीज का परीक्षण करना है.
  • X-37B आकार में छोटे बस के समान है और यह मानवयुक्त स्पेस शटल का छोटा रूप माना जाता है.
अमेरिकी सेना ने अपने एलन मस्क की स्पेस एजेंसी SpaceX के रॉकेट पर बैठाकर अपना सीक्रेट ‘स्पेस ड्रोन' लॉन्च कर दिया है. SpaceX के सबसे पॉवरफुल रॉकेट- फाल्कन 9 ने गुरुवार, 21 अगस्त की रात अमेरिकी सेना के इस सीक्रेट X-37B ड्रोन को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी.

न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि SpaceX ने इवेंट की लाइवस्ट्रीम की और उसके अनुसार रॉकेट स्थानीय समयानुसार रात के 11:50 बजे सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ. फाल्कन 9 ने जैसे ही नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, रात में आसमां रोशन हो गया.

आखिर यह स्पेस ड्रोन करेगा क्या?

अमेरिका ने अपना एक अलग स्पेस फोर्स बना रखा है. इस यूएस स्पेस फोर्स ने बताया है कि इस ड्रोन के मिशन में "टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला" शामिल होगी.

स्पेस फोर्स ने पिछले महीने एक बयान में बताया था, "इन परिचालन प्रदर्शनों (ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन) और एक्सपेरिमेंट में लेजर कम्यूनिकेशन और अंतरिक्ष में अब तक टेस्ट किए गए उच्चतम प्रदर्शन वाले क्वांटम जड़त्व (इनर्शियल) सेंसर सहित अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजीज शामिल हैं." इसमें कहा गया है, "मिशन 8 अमेरिका के अंतरिक्ष आधारित संचार (कम्यूनिकेशन) आर्किटेक्चर की लचीलापन, उसकी दक्षता और सुरक्षा में सुधार करने में योगदान देगा."

खास बात यह है कि X-37B स्पेस ड्रोन अपने आकार में एक छोटे बस की तरह है. यह 2011 में रिटायर हो चुके नासा के मानवयुक्त स्पेस शटल का एक छोटा रूप जैसा दिखता है. अपने पिछले मिशनों में, X-37B ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के लिए टेस्ट किए थे.

यह स्पेस ड्रोन 2010 से ही ऑपरेशन में है. X-37B ऑर्बिटल टेस्ट वाहन को बोइंग कंपनी ने यूनाइटेड लॉन्च एलायंस द्वारा अमेरिका वायु सेना के लिए डिजाइन किया गया था.

(इनपुट- एपी)

