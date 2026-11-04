ट्रंप को भारतीय मूल के नेता ने मिडटर्म चुनाव में दिया झटका, कौन हैं सुहास सुब्रमण्यम जो फिर जाएंगे सांसद?

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है और जो नतीजे आ रहे हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए सुखद नहीं हैं. विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी हावी है और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ रही है. राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रहे और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सुहास सुब्रमण्यम को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का सदस्य फिर से चुन लिया गया है. 40 साल के भारतीय मूल के सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की. ​​उन्होंने कुल वोटों में से 61.5 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन डेव बेकविथ को केवल 36.4 प्रतिशत वोट मिले.

कौन हैं सुहास सुब्रमण्यम?

ह्यूस्टन में भारतीय माता-पिता के घर जन्मे सुब्रमण्यम ने न्यू ऑरलियन्स की ट्यूलेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान सेवा भाव सीखा. वहां उन्होंने 'हरिकेन कैटरीना' से प्रभावित समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को संगठित करने में मदद की थी.

उन्होंने कैपिटल हिल में नीति सलाहकार के रूप में काम किया. वहां उन्होंने लाखों अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और उनमें सुधार करने का काम किया, इमीग्रेशन सुधार के समर्थन में दोनों दलों का गठबंधन बनाने में मदद की, और पूर्व सैनिकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा कामकाजी परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और फंडिंग जुटाने से जुड़े कानून का मसौदा तैयार किया.

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद, सुब्रमण्यम ने राष्ट्रपति ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में टेक्नोलॉजी नीति सलाहकार के रूप में काम किया. व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के बाद, सुब्रमण्यम ने लाउडन काउंटी में अपना छोटा बिजनेस शुरू किया. साथ ही, उन्होंने एक स्वयंसेवक EMT (आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन) और फायरफाइटर के रूप में भी सेवाएं दीं.

2019 में वे वर्जीनिया जनरल असेंबली के लिए चुने गए और वहां दो कार्यकाल तक काम किया. 2024 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने से पहले, सुब्रमण्यम वर्जीनिया स्टेट सीनेट के सदस्य भी रहे थे.

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