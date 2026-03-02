विज्ञापन
US-Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल का कोर्नाक नौसैनिक अड्डे पर हमला, ईरान के 3 जहाज डूबे

ईरान और इजरायल दोनों ओर से मिसाइल अटैक जारी है. इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायल के हवाई हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए और 149 लोग घायल हुए हैं.

  • ईरान और इजरायल के बीच जारी मिसाइल हमलों में लेबनान में कम से कम इकतीस लोग मारे गए और एक सौ उनचास घायल हुए हैं
  • घायल लोगों को तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और राहत तथा बचाव कार्य अभी भी जारी हैं
  • ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं जबकि इजरायल ने ईरान को लंबी लड़ाई के लिए चेतावनी दी
कोर्नाक:

ईरान और इजरायल दोनों ओर से मिसाइल अटैक जारी है. इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायल  के हवाई हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए और 149 लोग घायल हुए हैं. मंत्रालय ने कहा कि घायल लोगों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं. ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्‍य ठिकानों और अन्‍य जगह हो रहे मिसाइल हमलों के बीच इजरायल आर्मी ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे कई दिनों तक भीषण लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए. 

कोनार्क नौसैनिक अड्डा दक्षिण‑पूर्वी ईरान में स्थित एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है, जो गल्‍फ ऑफ ओमान के तट पर पाकिस्तान सीमा के क़रीब पड़ता है. यह स्थान ईरान को भारतीय महासागर तक सीधी पहुंच देता है और इस क्षेत्र को लंबे समय से ड्रोन, मिसाइल और एंटी‑शिप हथियारों की तैनाती के लिए जाना जाता है. 1 मार्च और 2 मार्च 2026 को सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में पुष्टि हुई कि कोर्नाक नेवल बेस को हवाई हमलों में जबरदस्त नुकसान हुआ है. 

सेटेलाइट इमेज में कोनार्क बेस के कई वेयरहाउस, वॉटरफ्रंट बिल्डिंग्स और सपोर्ट स्ट्रक्चर नष्ट दिख रहे हैं. बेस के कई हिस्सों से घना धुआं उठता दिख रहा है

ईरान के नेवी चीफ के मारे जाने की खबर

उधर, इजरायल और अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के नेवी चीफ शाहराम ईरानी की मौत हो गई है. शनिवार से ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों का दौर जारी है. इन हमलों में ईरान के कई बड़े नेता की मौत हो चुकी है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत हो चुकी है. शनिवार को भी खामेनेई की मौत हो गई थी. 

