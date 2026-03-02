अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान के नेवी चीफ शाहराम ईरानी की मौत की खबर, गल्फ के 8 देश जंग की जद में

- इजरायल के हमले में ईरान के नेवी चीफ शाहराम ईरानी की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि बाकी है.
- शनिवार से ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों का सिलसिला जारी है जिसमें कई ईरानी नेता मारे गए हैं.
- ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत शनिवार को हुई, जिसकी पुष्टि रविवार को की गई.
इजरायल के हमले में ईरान के नेवी चीफ के मारे जाने की खबर सामने आई है. सामने आई जानकारी के अनुसार इजरायल के हमले में ईरान के नेवी चीफ शाहराम ईरानी की मौत हो गई है. हालांकि अभी मौत की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है. मालूम हो कि शनिवार से ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों का दौर जारी है. इन हमलों में ईरान के कई बड़े नेता की मौत हो चुकी है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत हो चुकी है. शनिवार को भी खामेनेई की मौत हो गई थी. लेकिन इसकी पुष्टि रविवार को तब हुई जब ईरान ने खामेनेई की शहादत की पुष्टि की.
🔴 #BREAKING | US-इजरायल के हमले में ईरान के नेवी चीफ शाहराम ईरानी की मौत#Iran pic.twitter.com/fyqTo7LyXL— NDTV India (@ndtvindia) March 2, 2026
अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कोनारक नौसैनिक अड्डे पर हमला किया है. बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के 3 जहाज डूबे गए हैं. ईरान और इजरायल-अमेरिका दोनों ओर से अब हमले तेज हो गए हैं.
वे आठ देश जहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों की बात कर ईरान ने अब तक हमले किए. बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, क़तर, सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात, ओमान.
ईरान ने अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने का किया दावा
ईरान ने सोमवार को दावा किया कि कुवैत में एक अमेरिकी एफ-15 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक विमान को क्रैश होते और हवा में ही पायलट को इजेक्ट करते देखा जा सकता है. वीडियो में आसमान से एक पैराशूट नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अन्य वीडियो जो स्थानीय मीडिया ने दिखाए हैं, उनमें विमान से बाहर निकलने के बाद पायलट जमीन पर दिखाई दे रहा है।
