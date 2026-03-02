ईरान-इजराइल युद्ध के बीच दुबई में दुनिया का सबसे मशहूर लग्जरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब अचानक सुर्खियों में क्यों?

ईरान-इजराइल वॉर (Iran-Israel War) के बीच दुबई का सबसे लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब (Burj Al Arab) अचानक चर्चा का केंद्र बन गया है. दुनिया भर में 7-स्टार होटल के नाम से मशहूर यह इमारत लंबे समय से दुबई की शान और लग्जरी की पहचान रही है. लेकिन, ईरान-इजराइल वॉर की ताजा घटनाओं के बाद इसका नाम फिर सुर्खियों में है. हालिया सैन्य तनाव के दौरान खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा दुबई के तट के पास गिरा, जिससे बुर्ज अल अरब की बाहरी सतह को हल्का नुकसान पहुंचा. आग की छोटी घटना भी सामने आई, जिसे तुरंत काबू में कर लिया गया. होटल संचालन जारी रहा और किसी बड़ी चोट की खबर नहीं आई, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि राजनीतिक तनाव का असर लग्जरी और पर्यटन के प्रतीकों तक भी पहुंच सकता है.

आखिर क्यों है बुर्ज अल अरब इतना खास?

बुर्ज अल अरब को अक्सर 7-स्टार होटल कहा जाता है, हालांकि यह कोई ऑफिशियल रेटिंग नहीं है. 1999 में जब यह खुला, तो एक विदेशी ट्रेवल जर्नलिस्ट ने अपने रिव्यू में इसकी भव्यता देखकर इसे 7-स्टार कह दिया. वही शब्द धीरे-धीरे इसकी ब्रांड पहचान बन गया.

यह होटल समुद्र के बीच कृत्रिम द्वीप पर बना है.

इसकी आकृति एक पारंपरिक अरब जहाज (धो) की पाल जैसी है.

लगभग 280 मीटर ऊंचा यह होटल दुबई की स्काईलाइन का प्रतीक है.

इसे बनाने का सपना दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने देखा था. उनका उद्देश्य था कि दुबई को एक वैश्विक पर्यटन और व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए.

किसने डिजाइन किया?

इस होटल को ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट ने डिजाइन किया था, जो उस समय एटकिंस कंपनी से जुड़े थे. उन्होंने पारंपरिक अरब समुद्री विरासत से प्रेरणा लेकर पाल के आकार की इमारत बनाई. यह सिर्फ होटल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है.

मजबूत स्टील एक्सोस्केलेटन से बना ढांचा

199 से ज्यादा डुप्लेक्स सुइट्स

24 कैरेट गोल्ड लीफ से सजे इंटीरियर्स

निजी बटलर सेवा

रॉयल सुइट की एक रात की कीमत लाखों रुपये तक बताई जाती है.

होटल के अंदर की दुनिया और शाही ठाठ

बुर्ज अल अरब के अंदर 9 रेस्टोरेंट और बार हैं.

अल मुन्तहा नामक रेस्टोरेंट समुद्र तल से लगभग 200 मीटर ऊपर स्थित है.

एक अंडरवॉटर थीम वाला रेस्टोरेंट भी है, जहां विशाल एक्वेरियम का दृश्य दिखाई देता है.

लग्जरी पूल, निजी बीच और टालिसे स्पा जैसी सुविधाएं इसे खास बनाती हैं.

करीब 1 अरब डॉलर की लागत से बना यह होटल दुबई की शान रहा है.

युद्ध और लग्जरी का टकराव

ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है. इजराइल द्वारा तेहरान पर की गई कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए. खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ.

हालांकि दुबई सीधे संघर्ष का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता का असर वहां भी महसूस किया गया. बुर्ज अल अरब जैसी इमारत का नाम सामने आने से यह साफ हो गया कि मॉडर्न सिटी भी राजनीतिक हलचलों से पूरी तरह अछूते नहीं रह सकते.

बुर्ज अल अरब लंबे समय से अटूट लग्जरी और सुरक्षित पर्यटन का प्रतीक रहा है. लेकिन, हालिया घटना ने एक नया संदेश दिया दुनिया कितनी भी आधुनिक और समृद्ध क्यों न हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का असर हर जगह पड़ सकता है.

दुबई का बुर्ज अल अरब आज भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन इसकी बाहरी सतह पर पड़ा छोटा-सा निशान एक बड़ी कहानी कहता है. यह कहानी है बदलती दुनिया की, जहां लग्जरी और युद्ध की खबरें एक ही पन्ने पर आ जाती हैं.