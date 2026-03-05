अमेरिका-ईरान-इजरायल संघर्ष छठे दिन में पहुंचा, मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा हजारों में पहुंचा

ईरान ने बृहस्पतिवार को इजरायल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया. साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी कि ईरानी युद्धपोत को नष्ट करने का उसे "गहरा पछतावा" होगा. तेहरान के ये जवाबी हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब इजरायल और अमेरिका लगातार छठे दिन ईरान पर हमले कर रहे हैं. युद्ध हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट और उससे बाहर के 14 और देश प्रभावित हो रहे हैं. गुरुवार को अजरबैजान ने ईरान पर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया, हालांकि तेहरान ने इससे इनकार किया है. एक दिन पहले, अमेरिका ने कहा कि उसने श्रीलंका के तट से दूर पानी में एक ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया है.

तेल से लेकर हवाई यात्रा ठप

इस बीच, लेबनान के ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ने के कारण इजरायल ने बेरूत के सभी दक्षिणी उपनगरों के लिए चेतावनी जारी की. वहीं संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई की सूचना दी है, क्योंकि इजरायली सैनिक सीमा पार कर गए थे. ईरान ने पलटवार करते हुए अरब देशों को निशाना बनाया है. इससे दुनिया भर में तेल आपूर्ति बाधित हुई है और हवाई यात्रा को भी ठप्प कर दिया है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी नौसेना पर इस सप्ताह की शुरुआत में हिंद महासागर में ईरानी फ्रिगेट आईरिस डेना को डुबोने को अपराध बताया और कहा कि इसमें कम से कम 87 लोग मारे गए.

इन देशों के नागरिक और सैनिक मरे

रायटर्स और एएफपी के अनुसार, ईरान में युद्ध के पहले दिन मीनाब के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले में 175 छात्राओं और कर्मचारियों सहित अब तक कुल 1,230 लोग मारे गए हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस आंकड़े में आईआरजीसी (IRGC) के जवान शामिल हैं या नहीं. वहीं इजरायल एम्बुलेंस सेवा के अनुसार, उसके 10 नागरिक मारे गए हैं. इनमें 1 मार्च को यरूशलेम के पास बेत शेमेश पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में मारे गए नौ लोग शामिल हैं. सेना ने अभी तक किसी सैन्य हताहत की सूचना नहीं दी है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 77 लोग मारे जा चुके हैं. इराकी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कम से कम 13 लोग मारे गए हैं, जिनमें 11 मिलिशिया लड़ाके, एक सैनिक और एक नागरिक शामिल है. अन्य देशों में कुवैत के 2 सैनिकों सहित 3 लोग मारे जा चुके हैं, यूएई में 3, सीरिया में 4 और बहरीन व ओमान में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, कुवैत में एक ठिकाने पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं.

