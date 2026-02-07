'फॉरएवर केमिकल्स' की चपेट में अमेरिका: न पानी सुरक्षित, न मछली और न ही जमीन

क्रिस्टन हैनेमैन ने 2022 में एक छोटा सा फैसला लिया, जिसने उनके पूरे कस्बे की जिंदगी उलट-पुलट कर दी. विस्कॉन्सिन राज्य के वैज्ञानिक पूरे विस्कॉन्सिन में निजी पेयजल कुओं में PFAS नामक हानिकारक केमिकल्स के इस्तेमाल होने वाले समूह की जांच कर रहे थे. उन्होंने घने जंगल से घिरे आलू के खेतों से घिरे उनके साफ-सुथरे फार्महाउस के बाहर स्थित कुएं की जांच करने का प्रस्ताव डाक से भेजा. बिना ज्यादा सोचे-समझे उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया.

जांच में क्या निकला

कुछ महीनों बाद, हैनेमैन की बात राज्य के एक विषविज्ञानी से हुई, जिन्होंने उन्हें तुरंत पानी पीना बंद करने की सलाह दी. जिस कुएं से पानी पीकर उनके तीनों बच्चे पले-बढ़े थे, उसमें इन रसायनों का स्तर संघीय पेयजल सीमा से हजारों गुना अधिक था, जिन्हें आमतौर पर 'फॉरएवर केमिकल्स' के रूप में जाना जाता है. एपी की रिपोर्ट के अनुसार, हैनेमैन का कुआं अकेला ऐसा कुआं नहीं था, जिसमें समस्या थी. 'फॉरएवर केमिकल्स' हर जगह फैले हुए थे. अब अधिकारी कहते हैं कि मछली और हिरण का मांस कम मात्रा में या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए.

घर भी नहीं बेच सकते

यहां के कई निवासी अपने पड़ोसियों को दशकों से जानते हैं. अगर वे इस सब से दूर जाना चाहते हैं, तो संपत्ति बेचना मुश्किल है - आखिर कौन खरीदना चाहेगा? हैनेमैन ने कहा, "अगर मैंने उस सर्वेक्षण को कचरे में फेंक दिया होता, तो क्या यह सब आज इस स्थिति में होता?" स्टेला देशभर में औद्योगिक स्थलों और सैन्य ठिकानों के पास स्थित उन चुनिंदा समुदायों में से एक नहीं है, जहां भारी मात्रा में पीएफएएस का प्रदूषण है.

ये केमिकल नष्ट नहीं होते

ये रसायन स्थायी रूप से नष्ट नहीं होते, चाहे कुएं का पानी हो या पर्यावरण, इन्हें ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये आसानी से समाप्त नहीं होते. मानव शरीर में ये लिवर, किडनी और ब्लड में जमा हो जाते हैं. शोध में इन्हें कुछ विशेष प्रकार के कैंसर के बढ़ते जोखिम और बच्चों में विकास में देरी से जोड़ा गया है. सरकारी अनुमानों के अनुसार, अमेरिका के लगभग आधे घरों के पानी में किसी न किसी स्तर पर PFAS मौजूद है—चाहे वह निजी कुएं का पानी हो या नल का. हालांकि संघीय अधिकारियों ने जल आपूर्ति कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले पानी पर सख्त सीमाएं लगाई हैं, लेकिन ये नियम अमेरिका के लगभग 4 करोड़ लोगों पर लागू नहीं होते, जो निजी पीने के पानी के स्रोतों पर निर्भर हैं.

कम से कम 20 राज्यों में असर

स्टेला की तरह किसी रैंडम टेस्ट के बिना, बहुत कम लोगों को पता चल पाता है कि उनके पानी में ये गंधहीन, रंगहीन केमिकल मिले हुए हैं. एसोसिएटेड प्रेस द्वारा राज्य एजेंसियों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, कम से कम 20 राज्य उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पहले से ही समस्या की आशंका है, निजी कुओं में PFAS की जांच नहीं करते हैं. यहां तक ​​कि जिन राज्यों में यह जांच की जाती है, वहां भी निवासियों को अक्सर मदद के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है और नगरपालिका के नल के पानी पर निर्भर लोगों की तुलना में उन्हें बहुत कम संसाधन मिलते हैं.

फॉरएवर केमिकल्स थे काम के

PFAS इतने आम हैं, क्योंकि ये बहुत उपयोगी हैं. नमी को दूर भगाने और अत्यधिक तापमान को सहन करने की अनूठी क्षमता के कारण, ये रसायन वाटरप्रूफ जूते, नॉनस्टिक बर्तन और भयंकर आग बुझाने वाले फोम के निर्माण में महत्वपूर्ण रहे हैं. जब ये रसायन मिट्टी या पानी में पहुंच जाते हैं, जैसा कि कारखानों और अपशिष्ट स्थलों के पास हुआ है, तो इन्हें हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है. उत्तरी कैरोलिना इसका एक प्रारंभिक उदाहरण है, जहां PFAS निर्माण संयंत्र के नीचे की ओर स्थित कुओं के मालिक वर्षों बाद भी दूषित पानी से जूझ रहे हैं. ग्रामीण उत्तर-पश्चिमी जॉर्जिया में, PFAS से होने वाले व्यापक प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, जिसका उपयोग प्रमुख कालीन निर्माताओं ने दाग-धब्बों से बचाव के लिए किया था.

रॉबर्ट बिलॉट, एक पर्यावरण वकील, जिन्होंने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में पीएफएएस निर्माता के खिलाफ पहले बड़े मुकदमों में से एक का नेतृत्व किया था, ने कहा कि कई राज्यों के पास मदद करने के लिए धन नहीं है.

कैसे आए फॉरएवर केमिकल्स

हैनेमैन के कुएं से मिले चौंकाने वाले परिणामों ने परीक्षण की होड़ लगा दी, जिसकी शुरुआत आस-पास के पड़ोसियों के कुओं से हुई और बाद में यह कई मील दूर तक फैल गई. स्टेला की रेतीली मिट्टी के नीचे पानी में रसायन कैसे रिस गए, यह शुरू में एक रहस्य था. राज्य के अधिकारियों को अंततः राइनलैंडर नामक छोटे शहर में स्थित कागज मिल पर संदेह हुआ, जो शहर से 10 मील (16 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है. यह मिल माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग के लिए कागज बनाने में विशेषज्ञता रखती थी - एक ऐसा उत्पाद जो पीएफएएस के कारण आंशिक रूप से ग्रीसप्रूफ था.

ऐसे हर जगह पहुंचे

मिल की उत्पादन प्रक्रिया से अपशिष्ट कीचड़ भी निकलता था, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता था. 1996 तक, और उसके बाद दशकों तक राज्य की अनुमति से, मिल ने स्टेला और उसके आसपास के खेतों में लाखों पाउंड कीचड़ फैलाया. विस्कॉन्सिन के अधिकारियों का मानना ​​है कि इसमें मौजूद पीएफएएस (PFAS) भूजल के उन भूमिगत भंडारों में रिस गया है जो झीलों, नदियों और कई आवासीय कुओं को पानी प्रदान करते हैं. सितंबर में, राज्य ने मिल के वर्तमान और पूर्व मालिकों को सफाई और जांच की ज़िम्मेदारी सौंपते हुए प्रारंभिक पत्र भेजे. इन कंपनियों का कहना है कि राज्य ने उन्हें कीचड़ फैलाने की अनुमति दी थी, जो पीएफएएस के खतरों के बारे में व्यापक रूप से जानकारी होने से बहुत पहले शुरू हुआ था. स्टेला में यह समस्या छिपी रही क्योंकि कुओं के मालिकों के पानी की जांच के लिए कोई बिजली कंपनी नहीं है.