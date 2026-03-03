दुबई से भारत लौटीं जन्नत एक्ट्रेस सोनल चौहान, सोशल मीडिया पर लिखी डरावनी रातों की सच्चाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान अब सुरक्षित रूप से भारत लौट आई हैं. वे पिछले कुछ दिनों से दुबई में फंसी हुई थीं, क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण फ्लाइट्स रद्द हो गई थीं. सोनल चौहान, जो फिल्म 'जन्नत' से मशहूर हुईं, दुबई में थीं. अचानक अमेरिका-ईरान और क्षेत्रीय संघर्ष के चलते हवाई यात्रा पर रोक लग गई. कई फ्लाइट्स कैंसल हो गईं, जिससे वे घर नहीं लौट पा रही थीं. इस दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए मदद की गुहार लगाई.

उन्होंने लिखा, "माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी, मैं अभी दुबई में फंसी हुई हूं. संकट के कारण फ्लाइट्स रद्द हैं और भारत लौटने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा. सरकार से मार्गदर्शन और सहायता की उम्मीद है ताकि सुरक्षित घर पहुंच सकूं." सोनल ने यह भी बताया कि वे सुरक्षित हैं और दुबई दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है. उन्होंने फैंस से शांति बनाए रखने की अपील की और सबके लिए प्रार्थना की.

धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हुई. यूएई ने कुछ सीमित फ्लाइट्स फिर से शुरू कीं. एमिरेट्स और अन्य एयरलाइंस ने पहले से बुकिंग वाली फ्लाइट्स को प्राथमिकता दी. मंगलवार सुबह दुबई से कुछ फ्लाइट्स मुंबई और चेन्नई पहुंचीं. इसी बीच सोनल ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें वे एयरपोर्ट जा रही थीं. बैकग्राउंड में गाना 'Coming Home' बज रहा था, जो उनके घर लौटने का संकेत था. अब सोनल ने पुष्टि की है कि वे सुरक्षित भारत पहुंच गई हैं. पिछले कुछ दिन उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन अब वे घर पर हैं. फैंस उनकी सुरक्षित वापसी से राहत महसूस कर रहे हैं.

