वो एक गोली और… अमेरिका में ‘बुलेट’ बनकर लौट आए ट्रंप

US Election Results 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान 13 जुलाई 2024 को शाम करीब 6.15 बजे डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था. यह हमला तब हुआ था जब 78 वर्षीय ट्रंप पेनसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. रैली के दौरान उन पर गोली चलाई गई थी. गोली उनके कान को छूती हुए निकल गई थी. हमले के बाद उन्हें तुंरत अस्पताल ले जाया गया था. रैली में मौजूद ट्रंप के एक समर्थक की इस हमले में मौत हो गई थी. हमलावर को मार दिया गया था. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यह घटना टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस घटना ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत आसान बना दी.

ट्रंप को गोली दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी थी. वे हमले में बाल-बाल बचे थे. यह जानलेवा हमला था. ट्रंप अगर दो इंच भी इधर-उधर होते तो गोली सिर में घुस जाती और तब उनका बचना नामुमकिन ही होता. इस हमले के बाद दुनिया भर में सनसनी फैल गई थी. तमाम देशों के नेताओं ने हमले की निंदा की. इसके अलावा इस घटना से अमेरिकियों की सहानुभूति ट्रंप के साथ जुड़ गई.

पेन्सिलवेनिया के बटलर में उस दिन चुनावी रैली में ट्रंप ने अपना भाषण शुरू ही किया था कि तभी गोलियां चलीं और एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई. शूटिंग के तुरंत बाद ट्रंप को उनके सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने घेर लिया. गोली लगने से दो-तीन सेकंड पहले ट्रंप ने अपना सिर घुमाया था और गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई थी. यदि वे ठीक उसी क्षण में सिर न घुमाते तो गोली उनके सिर में लगती. ट्रंप अपना दाहिना कान पकड़े अपने घुटनों के बल वहीं बैठ गए थे. लगभग एक मिनट बाद वे उठे तो उनका चेहरा खून से सना हुआ था. हालांकि वे मुट्ठी तानते हुए बोले जा रहे थे.. ''फाइट.. फाइट.. फाइट..."

Another new video POV from behind the stage moments BEFORE & after shots rang out at the Trump rally. pic.twitter.com/eO8njBARhH