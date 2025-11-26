अकेले चेन्नई को सवा दो लाख का तोहफा, H-1B वीजा पर अमेरिका के पूर्व सांसद ने किया बड़ा दावा

अमेरिका का H-1B वीजा प्रोग्राम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. वजह है कि अमेरिका के एक अर्थशास्त्री ने इस सिस्टम में फ्रॉड का आरोप लगाया. उसने दावा किया है कि अकेले चेन्नई को पूरे भारत के लिए स्वीकृत वीजा की कुल संख्या से दोगुने से अधिक वीजा प्राप्त हुए हैं. पूर्व अमेरिकी सांसद और अर्थशास्त्री डेव ब्रैट ने दावा किया है कि भारत के लिए H-1बी वीजा जारी करने की सीमा 85,000 है लेकिन अकेले चेन्नई को 220,000 वीजा मिले हैं. यानी भारत के लिए जो सीमा है, उससे 2.5 गुना अधिक वीजा तो केवल चेन्नई के लिए जारी किए गए हैं.

एक पॉडकास्ट पर बोलते हुए ब्रैट ने दावा किया कि H-1B सिस्टम को "औद्योगिक पैमाने पर फ्रॉड द्वारा कब्जा कर लिया गया है." उन्होंने कहा कि जो वीजा आवंटित किया गया है वो वैधानिक सीमा से कहीं अधिक था.

ब्रैट ने कहा है कि 71 प्रतिशत H-1B वीजा भारत से आते हैं, जबकि केवल 12 प्रतिशत चीन से आते हैं, जो इस वीजा प्रोग्राम का दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी देश है. पूर्व रिपब्लिकन सांसद ने कहा, "यह आपको बताता है कि वहां कुछ चल रहा है. (भारत के लिए) केवल 85,000 H-1B वीजा की सीमा है, लेकिन किसी तरह भारत के एक जिले, मद्रास (चेन्नई) जिले को 220,000 वीजा मिले हैं, जो कांग्रेस द्वारा निर्धारित सीमा से ढाई गुना अधिक है."

चेन्नई का वाणिज्य दूतावास दुनिया के सबसे बिजी H-1B प्रोसेसिंग सेंटर में से एक है. यहां तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना से आए एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है. अब ब्रैट ने इस मुद्दे को MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) के इमिग्रेशन विरोधी एजेंडे से जोड़ा है और इसे अमेरिकी वर्कर्स के लिए खतरे के रूप में पेश किया.

उन्होंने कहा, "जब मैं H-1B वीजा के बारे में बात करता हूं, तो आपको अपने चचेरे भाई-बहनों, चाचा-चाची और दादा-दादी के बारे में सोचना चाहिए. इनमें से एक व्यक्ति आता है और दावा करता है कि वो कुशल है; लेकिन वे (अमेरिकी लोग) नहीं हैं. यह धोखाधड़ी है. उन्होंने बस आपके परिवार की नौकरी, आपका घर और वह सब छीन लिया."

