यूक्रेन की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां आपस में ही भिड़ गईं, गोलीबारी में कई घायल

यूक्रेन में गजब हो गया. उसकी ही खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच राजधानी में गोलीबारी हो गई. इसमें कई लोग घायल हो गए हैं.वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस घटना को शर्मनाक बताया है. यह गोलीबारी बुधवार सुबह राजधानी के एक इलाके में हुई. यह घटना घरेलू सुरक्षा सेवा (SBU) और सैन्य खुफिया निदेशालय (HUR) के अधिकारियों के बीच हुई.

मामला क्या है

SBU ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि यह गोलीबारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और वे राज्य के जांचकर्ताओं की मदद कर रहे हैं.ऐसा लगता है कि यह टकराव SBU द्वारा हाल ही में एक रूसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण शुरू हुआ, जो HUR की देखरेख में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जब SBU जांच से जुड़े एक अपार्टमेंट की तलाशी ले रही थी, तभी HUR के अधिकारी वहां पहुंचे और गोलीबारी हुई. इसमें HUR के तीन अधिकारी घायल हो गए.

SBU ने कहा कि उसने HUR के साथ मिलकर रूस के समर्थन वाले आतंकवादियों की एक साजिश नाकाम कर दी है. यह साजिश रूस के एक विपक्षी नेता को निशाना बनाने के लिए रची गई थी, जो हाल ही में यूक्रेन आए थे. एक अलग बयान में, SBU ने कहा कि जांच के दौरान उसके अधिकारियों पर हथियारबंद हमला हुआ और जवाब में उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया.

कौन है वो रूसी व्यक्ति

बृहस्पतिवार को, SBU ने यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे एक रूसी नागरिक का वीडियो जारी किया, जिसे पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. वीडियो में वह व्यक्ति कहता है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया था. वह व्यक्ति उसे यूक्रेन के रक्षा कर्मियों और अन्य लोगों की हत्या करने के काम पर लगाना चाहता था. उस व्यक्ति के वकील ने स्थानीय मीडिया को बताया कि वीडियो दबाव में रिकॉर्ड किया गया था और इसे गोलीबारी की घटना पर पर्दा डालने के लिए जारी किया जा रहा है. बाद में उस व्यक्ति को SBU की हिरासत से रिहा कर दिया गया.

जेलेंस्की क्या कह रहे

गोलीबारी की घटना के कुछ घंटों बाद, ज़ेलेंस्की ने SBU के 'स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट' (सरकारी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करने वाले विभाग) के प्रमुख ओलेह ख्रामोव को पद से हटा दिया.ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यूक्रेन में गोली चलाने की इजाज़त सिर्फ़ रूसी कब्जा करने वालों पर, यूक्रेन के बचाव में ही है. हमारा देश किसी और तरह की गोलीबारी को कभी मंजूर नहीं करेगा."

यह घटना जेलेंस्की के लिए एक नाज़ुक समय पर हुई है. हाल ही में उन्हें बर्खास्त किए गए रक्षा मंत्री की ओर से युद्ध के समय चुनाव कराने की मांग का सामना करना पड़ा था. रूस के हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के भीतर ज़ेलेंस्की के अधिकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी.ज़ेलेंस्की ने हाल ही में राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ़ स्टाफ़ को भी बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि मनी-लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उनकी जांच हो रही थी.राष्ट्रपति ने कहा कि बुधवार को हुई गोलीबारी की जांच SBU और HUR दोनों को करनी चाहिए. यूक्रेन की मुख्य जांच एजेंसी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.

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