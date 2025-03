अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यूक्रेन तैयार: लंदन में बोले जेलेंस्की

अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यूक्रेन तैयार है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की ने रविवार को ब्रिटेन के मीडिया को यह जानकारी दी है. इसके बाद जेलेंस्‍की ने एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में भी इसे दोहराया और साथ ही इसे सुरक्षा गारंटी की ओर पहला कदम बताया है. इस समझौते को यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में मदद करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा था. हालांकि जेलेंस्‍की की इस शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में तीखी बहस के बाद यह समझौता नहीं हो सका था.

जेलेंस्‍की ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "हम खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं और यह सुरक्षा गारंटी की दिशा में पहला कदम होगा. हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, और हमें इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है. सुरक्षा गारंटी के बिना युद्धविराम यूक्रेन के लिए खतरनाक है. हम तीन साल से लड़ रहे हैं और यूक्रेन के लोगों को यह जानने की जरूरत है कि अमेरिका हमारे पक्ष में है."

We are ready to sign the minerals agreement, and it will be the first step toward security guarantees. But it's not enough, and we need more than just that. A ceasefire without security guarantees is dangerous for Ukraine. We've been fighting for 3 years, and Ukrainian people…