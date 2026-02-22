'हमारे राजनीतिक हस्तियों की हत्या के लिए दिए जा रहे 100,000 डॉलर,' यूक्रेन ने रूस को लेकर दिया बड़ा बयान

यूक्रेन ने अपने राजनीतिक हस्तियों की हत्या की कोशिश करने को लेकर रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है. कीव ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि हमें संदेह है कि मॉस्को के आदेश पर वरिष्ठ यूक्रेनी राजनीतिक हस्तियों की हत्या की योजना बनाई जा रही है. और इसके लिए रूस ने कुछ लोगों को 100,000 डॉलर का भुगतान किया है. यूक्रेन ने ऐसे ही 10 लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है.

आपको बता दें कि कीव ने पहले रूस पर आरोप लगाया था, जिसने चार साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था, जिसमें राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की खुफिया सेवा के प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को मारने की साजिश रची गई थी.यूक्रेनी अभियोजक जनरल रुस्लान क्रावचेंको ने एक बयान में कहा कि यूक्रेनी और मोल्दोवन कानून प्रवर्तन अधिकारियों की एक संयुक्त जांच टीम के काम के हिस्से के रूप में, एक संगठित समूह का पर्दाफाश हुआ है जो प्रसिद्ध यूक्रेनी नागरिकों और विदेशियों की अनुबंध हत्या की तैयारी कर रहा था.

क्रावचेंको ने कहा कि कानून प्रवर्तन ने देश भर में 20 तलाशी लीं और धन, हथियार, विस्फोटक और रूसी संचालकों के साथ संचार जब्त किया.बयान में कहा गया है कि छापे के दौरान यूक्रेन में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और अभियान के आयोजक सहित तीन और लोगों को मोल्दोवा में पकड़ा गया.मोल्दोवा ने एक पूर्व बयान में "यूक्रेन में कई सार्वजनिक हस्तियों के भौतिक परिसमापन" के उद्देश्य से एक साजिश की संयुक्त जांच की पुष्टि की। दावों पर मॉस्को की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई.

कीव ने केवल संदिग्धों द्वारा लक्षित अधिकारियों में से एक, एंड्री युसोव का नाम लिया, जो यूक्रेनी सेना के लिए स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशनर काम करता है और रूस के साथ कैदियों के आदान-प्रदान का समन्वय करता है. क्रावचेंको ने कहा कि रूसी पक्ष ने अपराधियों को 100,000 डॉलर तक देने का वादा किया - यह राशि संभावित पीड़ित की कुख्याति और प्रभाव पर निर्भर करती है.

मॉस्को ने यूक्रेन पर रूस के अंदर और रूस द्वारा नियंत्रित यूक्रेनी क्षेत्र में कई हाई-प्रोफाइल सैन्य और राजनीतिक हस्तियों की हत्याएं कराने का आरोप लगाया है. यूक्रेन ने सार्वजनिक रूप से कुछ हत्याओं के पीछे अपना हाथ होने का दावा किया है और इसे रूस के आक्रमण को बढ़ावा देने, समर्थन करने और सुविधा प्रदान करने वालों के लिए प्रतिशोध बताया है.

यह भी पढ़ें: भारत के रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगी 'होराइजन' ताकत, जानिए कौन सी डील पर चल रही बात