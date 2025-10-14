रूस की सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर रात भर ग्लाइडेड बम और ड्रोन से हमला किया है. एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है और इसमें सात लोग घायल हो गए हैं. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की वाशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिकी सैन्य मदद मांगने की तैयारी कर रहे थे. रीजनल चीफ ओलेह सिनीहुबोव ने बताया कि यूक्रेन के उत्तर-पूर्व में खार्किव पर रूस के हमले में शहर का मेन हॉस्पिटल निशाना बना है. इससे 50 मरीजों को बाहर निकालना पड़ा है. जेलेंस्की ने बताया कि हमले का मुख्य निशाना एनर्जी प्‍लांट्स थे. लेकिन उन्‍होंने यह नहीं बताया कि हमला किन जगहों पर हुआ है.

सर्दी में परेशान होते यूक्रेनी

जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, 'हर दिन, हर रात, रूस पावर प्‍लांट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस और हमारी नैचुलर गैस फैसिलिटीज पर हमला करता है.' रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लंबी दूरी के हमले किए हैं. ये यूक्रेन की बिजली सप्‍लाई रोकने के मकसद से किए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि रूस इसके लिए एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है. इन हमलों के बाद से कड़ाके की सर्दी में आम नागरिक हीटर नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं और न ही उन्‍हें गर्म पानी की सप्‍लाई मिल रही है.

जेलेंस्‍की ने की सुरक्षा की अपील

यूक्रेन के राष्‍ट्रपति ने विदेशी देशों से अपील की है कि वो देश के लिए और ज्‍यादा एयर डिफेंस सिस्‍टम मुहैया कराएं जिससे रूस के लंबी दूरी के हमलों को कम करने में मदद मिल सके. जेलेंस्‍की की मानें तो यूक्रेन का साइज करीब टेक्सास के बराबर है. ऐसे में पूरी तरह से यूक्रेनी सेना का इसकी हवाई रक्षा करना मुश्किल है. जेलेंस्की ने कहा, 'हम अमेरिका और यूरोप, जी-7, उन सभी साझेदारों की कार्रवाई पर भरोसा कर रहे हैं जिनके पास ये सिस्‍टम हैं और जो हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए इन्हें प्रदान कर सकते हैं.' उनका कहना था कि दुनिया को अब रूस को असल बातचीत के लिए टेबल पर आने के लिए मजबूर करना चाहिए. जेलेंस्की शुक्रवार को वाशिंगटन में ट्रंप से मिलने वाले हैं.

शुक्रवार को होगी ट्रंप से मीटिंग

दोनों नेताओं की बातचीत अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को रूस पर जवाबी हमला करने वाले एडवांस्‍ड लंबी दूरी के हथियारों की संभावित आपूर्ति पर केंद्रित रहने की उम्मीद है. ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि वह यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भेज सकते हैं. करीब तीन साल पहले व्‍हाइट हाउस ने इस फैसले को युद्ध बढ़ने के डर से खारिज कर दिया था. लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ जाएगा.