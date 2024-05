भारी बारिश से दुबई हुई फिर पानी-पानी, एमिरेट्स एयरलाइन ने कैंसिल की कई इंटरनेशनल उड़ानें

अप्रैल में भी हुई थी भारी बारिश

दुबई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बुधवार को इस हालात से निपटने के लिए सतर्कता के स्तर को बढ़ा दिया था. हालांकि इस बार की बारिश के अप्रैल में हुई बारिश की तुलना में कम गंभीर होने की उम्मीद है. लेकिन लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है.

अरब प्रायद्वीप के क्षेत्रों में 14-15 अप्रैल को मूसलाधार बारिश हुई थी.दुबई में यह 1949 के बाद से सबसे अधिक बारिश थी.

एमिरेट्स ने रद्द कीं कई उड़ानें

दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के कारण गुरुवार को कई उड़ानें रद्द करने की घोषणा की. दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डीएक्सबी) पर आवाजाही कम हो गई है.

एयरलाइन ने एक बयान में कहा है,'' दुबई एयरपोर्ट से आ या जा रहे यात्रियों को 2 मई के दिन थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लाइटों को रीशिड्यूल किया गया है.''

दुबई एयरपोर्ट से दो मई को इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, दुबई और इस्तांबुल के बीच EK 123/124, दुबई और जोहान्सबर्ग के बीच EK 763/764, दुबई और नैरोबी के बीच EK 719/720, दुबई और काहिरा के बीच EK 921/922, दुबई और अम्मान के बीच EK903/904 और दुबई और सिंगापुर के बीच के बीच उड़ने वाली उड़ान संख्या EK352/353. एयरलाइन ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए रीबुकिंग शुल्क भी माफ कर दिया है.

अबू धाबी में बारिश की वजह से बुधवार को कुछ उड़ानें बाधित हुईं थीं. अबू धाबी के एतिहाद एयरवेज ने कहा कि मुंबई से अबू धाबी जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एयूएच) के लिए उसकी उड़ान (EY197) को अल-ऐन की ओर मोड़ दिया गया था.इस वजह से जो उड़ान दोपहर 1.35 बजे अबू धाबी पहुंचने वाली थी, वो शाम 7:30 बजे के आसपास उतरी.

मेट्रो ने परिचालन का समय बढ़ाया

वहीं दुबई मेट्रो ने मौसम को देखते हुए परिचालन के घंटों को बढ़ाने की घोषणा की है. यह रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक (अगले दिन) तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि ट्रेन के स्टॉपेज को कम कर दिया गया है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, "दुबई में 2 मई को भारी तूफान आने का अनुमान है. यदि आप दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको सड़क में देरी का अनुभव हो सकता है. हम हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय जोड़ने और जहां संभव हो दुबई मेट्रो का उपयोग करने की सलाह देते हैं."

खराब मौसम को देखते हुए आंतरिक मंत्रालय ने एनसीईएमए के साथ समन्वय करते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए गुरुवार और शुक्रवार को ऑनलाइन सिस्टम को सक्रिय करने को कहा है.

कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह

खराब मौसम को देखते हुए गुरुवार और शुक्रवार को सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है. इससे उन कामकाज को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें कार्यस्थल पर उपस्थिति की जरूरी होती है. आंतरिक मंत्रालय ने एनसीईएमए के साथ समन्वय में, मौसम की स्थिति के दौरान अचानक बाढ़, जल संचय और बांधों की संभावना वाले क्षेत्रों की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद करने का फैसला किया है.

लोगों से इन क्षेत्रों से दूर रहने और सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करने, पहाड़ी, रेगिस्तानी और तटीय क्षेत्रों में जाने से बचने को कहा गया है . कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के अलावा, कभी-कभी बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ, पश्चिमी इलाकों, तटों पर और कुछ पूर्वी इलाकों में ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

ये भी पढ़ें

यूपी की नेता की "वोट जिहाद" वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी ने INDIA गठबंधन पर किया बड़ा कटाक्ष

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)