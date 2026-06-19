लंदन के पास बेडफोर्ड में दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर, कई लोगों के घायल होने की खबर: रिपोर्ट

लंदन के पास दो ट्रेनों के बीच टक्कर की खबर आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हादसा बेडफोर्ड शहर में हुआ है. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती में कराया गया है.

इस हादसे के बाद ल्यूटन और बेडफ़ोर्ड के बीच ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं. ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे ने शाम करीब 5:30 बजे X पर पोस्ट किया कि एक घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के काम करने की वजह से लंदन सेंट पैनक्रास और लीसेस्टर के बीच ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं.

इस हादसे को लेकर ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारी टक्कर वाली जगह पर जांच कर रहे हैं; बेडफ़ोर्डशायर पुलिस और बेडफ़ोर्डशायर फायर एंड रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है.हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इस इलाके में न जाएं.

