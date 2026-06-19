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लंदन के पास बेडफोर्ड में दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर, कई लोगों के घायल होने की खबर: रिपोर्ट

ल्यूटन और बेडफ़ोर्ड शहर के बीच हुए इस ट्रेन हादसे के पीछे के कारणों की जांच जारी है. इस हादसे के बाद से दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवाएं फिलहाल बाधित है.

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लंदन के पास बेडफोर्ड में दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर, कई लोगों के घायल होने की खबर: रिपोर्ट
लंदन के पास दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर

लंदन के पास दो ट्रेनों के बीच टक्कर की खबर आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हादसा बेडफोर्ड शहर में हुआ है. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती में कराया गया है.

इस हादसे के बाद ल्यूटन और बेडफ़ोर्ड के बीच ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं. ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे ने शाम करीब 5:30 बजे X पर पोस्ट किया कि एक घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के काम करने की वजह से लंदन सेंट पैनक्रास और लीसेस्टर के बीच ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं.

इस हादसे को लेकर ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारी टक्कर वाली जगह पर जांच कर रहे हैं; बेडफ़ोर्डशायर पुलिस और बेडफ़ोर्डशायर फायर एंड रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है.हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इस इलाके में न जाएं. 
 

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समरजीत सिंह
डिप्टी न्यूज एडिटर
इंडियन इंस्टीट्यूट और मास कम्युनिकेशन जैसे अग्रणी संस्थान से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट समरजीत सिंह एनडीटीवी डिजिटल में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं. उन्... और पढ़ें
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