ट्रंप ने ले लिया क्रेडिट पर नहीं रुक रही कंबोडिया और थाईलैंड के बीच की जंग, जानिए हालात

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच झड़प 15वें दिन में प्रवेश कर गई है. कंबोडिया के रक्षा मंत्री ने बताया कि थाईलैंड के साथ फिर से शुरू हुए बॉर्डर विवाद के 15वें दिन तक कंबोडिया में मरने वाले आम लोगों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 20 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार 6 बजे तक 19 मौतों का आंकड़ा सामने आया है. मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है और 79 आम लोग घायल हुए हैं.
बता दें, कंबोडिया-थाईलैंड सीमा विवाद 7 दिसंबर से फिर से शुरू हो गया है, जिससे दोनों तरफ के लोगों की मौत हुई है. इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर कराई थी. उन्होंने इसका क्रेडिट भी लिया था. हालांकि, कुछ ही महीने के भीतर यह सीजफायर समझौता टूट गया और दोनों देश फिर से जंग के मैदान में उतर गए हैं.
5,10,000 घर छोड़ गए
कंबोडिया के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक, इस विवाद की वजह से अब तक 5,10,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार 19 दिसंबर, 2025 को कंबोडिया के ओद्दार मींचे प्रांत में थाईलैंड की आर्टिलरी गोलाबारी से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया. कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, थाईलैंड के साथ फिर से शुरू हुए सीमा संघर्ष के 15वें दिन में प्रवेश करने के साथ ही कंबोडिया में आम लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 19 हो गया है.
ओ जिक ब्रिज तबाह
सिन्हुआ ने बताया कि कंबोडिया ने शनिवार को कहा था कि थाई सैनिकों ने कंबोडियाई इलाके के अंदर एक कंक्रीट पुल पर बम गिराने के लिए एफ16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया.लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता ने कहा, "रात 10:58 बजे, थाई मिलिट्री ने दो बम गिराने के लिए एक एफ16 फाइटर जेट भेजा, जिससे ओद्दार मीनचे प्रांत के चोंग काल जिले और सिएम रीप प्रांत के श्री स्नाम जिले के बीच सीमा क्षेत्र में ओ जिक ब्रिज तबाह हो गया."
