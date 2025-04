30 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका, अमेरिकी अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स ने ट्रंप टैरिफ पर उठाए सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पूरी दुनिया के व्यापार जगत में हड़कंप मचा है. ट्रंप टैरिफ का असर कई देशों के शेयर बाजार पर देखने को मिला. इस फैसले के कारण अमेरिकी शेयर मार्केट सहित कई देशों के बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर अमेरिका से भी सवाल उठे हैं. अमेरिकी अर्थशास्त्री और पूर्व ट्रेजरी सचिव लॉरेंस हेनरी समर्स (Lawrence H. Summers) ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं.

हार्वर्ड के अध्यक्ष लॉरेंस समर्स ने डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हाल ही में घोषित टैरिफ की तीखी आलोचना की है. उन्होंने इसे दशकों में अमेरिका द्वारा अपनाई गई "सबसे महंगी और स्वार्थी" नीतियां बताया है.

Never before has an hour of Presidential rhetoric cost so many people so much. Markets continue to move after my previous tweet. The best estimate of the loss from tariff policy is now is closer to $30 trillion or $300,000 per family of four.