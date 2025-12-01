विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रंप का यूक्रेन पीस प्लान कहां तक पहुंचा, उनके विदेश मंत्री रुबियो ने बता दिया

अमेरिका और यूक्रेन ने इस साल की शुरुआत में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के विशाल खनिज संसाधनों तक पहुंच मिल गई. ट्रंप के शांति प्रस्ताव के मसौदे में शामिल उपायों में यूक्रेन विकास कोष का गठन शामिल है.

Read Time: 4 mins
Share
ट्रंप का यूक्रेन पीस प्लान कहां तक पहुंचा, उनके विदेश मंत्री रुबियो ने बता दिया
  • अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने युद्ध समाधान के लिए लगभग चार घंटे की वार्ता की
  • अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वार्ता फलदायी रही लेकिन अभी और प्रयास आवश्यक हैं
  • राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मास्को जाकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को लगभग चार घंटे की वार्ता पूरी की, जिसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का अंतिम समाधान ढूंढना था. यह वार्ता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता के लिए एक अमेरिकी दूत के मास्को पहुंचने से कुछ ही दिन पहले हुई. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि फ्लोरिडा में यूक्रेनी टीम के साथ बैठक फलदायी रही, लेकिन शांति समझौते की तलाश में अभी भी काम बाकी है. रुबियो ने कहा कि बात सिर्फ़ उन शर्तों की नहीं है, जो लड़ाई को ख़त्म करती हैं. बात उन शर्तों की भी है, जो यूक्रेन को दीर्घकालिक समृद्धि के लिए तैयार करती हैं. मुझे लगता है कि हमने आज उस पर काम किया है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है.

अमेरिका का प्लान

Latest and Breaking News on NDTV

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अगले कुछ दिनों में मास्को में पुतिन से मिलने वाले हैं. रुबियो, विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने उच्च स्तरीय वार्ता में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया. यह वार्ता ऐसे संवेदनशील समय में हुई, जब यूक्रेन 2022 में घरेलू भ्रष्टाचार घोटाले से जूझते हुए रूसी सेना के खिलाफ लगातार दबाव बना रहा है. राजनयिकों ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक योजना में संशोधन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे वाशिंगटन और मॉस्को के बीच बातचीत के बाद बनाया गया था. इस योजना की आलोचना भी हुई थी. हालांकि,रविवार को बैठक शुरू होते ही रुबियो ने यूक्रेन को आश्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित किया.

यूक्रेन का जवाब

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: X.Com/@onlydjole

रुबियो ने कहा कि अंतिम लक्ष्य, ज़ाहिर है, केवल युद्ध का अंत नहीं है. बल्कि यह युद्ध का अंत सुनिश्चित करने के बारे में भी है जो यूक्रेन को संप्रभु और स्वतंत्र बनाए और उसे वास्तविक समृद्धि का अवसर प्रदान करे. हैलैंडेल बीच में विटकॉफ द्वारा विकसित एक गोल्फ और रैकेट क्लब, शेल बे क्लब में टीमों के साथ बैठते हुए शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि यह केवल शांति समझौतों के बारे में नहीं है. यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने रुबियो को जवाब देते हुए अमेरिकी प्रयासों के लिए अपने देश की तरफ से सराहना व्यक्त की.

क्या है ऑफर

Latest and Breaking News on NDTV

बातचीत के बाद पत्रकारों को एक संक्षिप्त बयान देने के लिए रुबियो के साथ मौजूद उमेरोव ने लगभग चार साल के युद्ध के दौरान अमेरिकी समर्थन के लिए यूक्रेन की कृतज्ञता को रेखांकित किया, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि बातचीत के दौरान क्या प्रगति हुई, यदि कोई हुई भी. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक समृद्ध, मज़बूत यूक्रेन है. हमने यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, और अमेरिका ने हमारा भरपूर समर्थन किया. रुबियो ने कहा कि बातचीत व्यापक थी और लड़ाई समाप्त करने पर सहमति बनाने से कहीं आगे तक गई. ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ गहरे व्यावसायिक संबंध बनाता है तो इससे भविष्य में रूसी आक्रामकता को रोकने में मदद मिल सकती है.

इसी उद्देश्य से, अमेरिका और यूक्रेन ने इस साल की शुरुआत में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के विशाल खनिज संसाधनों तक पहुंच मिल गई. ट्रंप के शांति प्रस्ताव के मसौदे में शामिल उपायों में यूक्रेन विकास कोष का गठन शामिल है, जो प्रौद्योगिकी, डेटा केंद्रों और एआई सहित तेज़ी से बढ़ते उद्योगों में निवेश करेगा. प्रस्ताव में वाशिंगटन से कीव के साथ मिलकर यूक्रेन के प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, विकास, आधुनिकीकरण और संचालन में सहयोग करने का भी आह्वान किया गया है. युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बार-बार बमबारी की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Trump Peace Plan, Ukraine Peace Plan, Rubio, Rubio Ukraine Meeting, Rubio Ukraine Visit
Get App for Better Experience
Install Now