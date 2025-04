ट्रंप, पुतिन, मेलोनी समेत तमाम वैश्विक नेता पहलगाम आतंकी हमले से दुखी, क्या कुछ कहा, पढ़ें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले (World Leaders On Pahalgam Terrorist Attack) की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की. इटली की प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत सरकार और यहां के लोगों के साथ एकजुटता की बात कही. मेलोनी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी जाहिर की. किसने क्या कहा, डिटेल में जानें.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni tweets, "Deeply saddened by the terrorist attack that occurred today in India, which caused numerous victims. Italy expresses its closeness to the families affected, the injured, the Government and all the Indian people." pic.twitter.com/NlPwQjKxvZ — ANI (@ANI) April 22, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए सोशल' प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ पर लिखा, 'कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है. आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है. हम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.

#PahalgamTerroristAttack | US National Security Advisor Mike Waltz posts on 'X': "A terrible tragedy. Please join me in praying for the victims and their families." pic.twitter.com/AKdx5V74Vf — ANI (@ANI) April 22, 2025

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है. उम्मीद करते हैं कि हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को उचित सजा मिलेगी. उन्होंने आगे कहा कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों के साथ अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराते हैं.

President of Russia Vladimir Putin extended condolences to President of India Droupadi Murmu and Prime Minister of India Narendra Modi over the tragic consequences of the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir.



He says, "... I would like to reiterate our commitment to… https://t.co/Cj8iYhzgza pic.twitter.com/xcf1TydLXo — ANI (@ANI) April 22, 2025

संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की. उनकी तरफ से कहा गया है कि यूएई "इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के मकसद से की गई हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है.

#WATCH | Jeddah | #PahalgamTerrorAttack | Indian Ambassador to Saudi Arabia Suhel Ajaz Khan says, "The recent terror attack in Kashmir was discussed, and his royal Highness, the Crown Prince, condemned the terror attack and offered any help to India in this regard. India and… pic.twitter.com/ptjjBee6Q5 — ANI (@ANI) April 22, 2025

श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार और लोगों के साथ दृढ़ एकजुटता की बात कही. श्रीलंका ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई.

Foreign Ministry of Sri Lanka posts on 'X': "Sri Lanka strongly condemns the heinous terrorist attack that took place in Pahalgam, Jammu & Kashmir today. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims and wish a speedy recovery to those injured. Sri Lanka… pic.twitter.com/j61CqRJmYF — ANI (@ANI) April 22, 2025



यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस जघन्य आतंकी हमले ने कई मासूम लोगों की जान ले ली. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और दुख में डूबे हर भारतीय के प्रति गहरी संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि भारत की भावना अटूट है. आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़े रहेंगे और यूरोप भी भारत के साख खड़ा है.