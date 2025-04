कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत, श्रीनगर पहुंचे अमित शाह; बड़े शहरों में हाई अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ. आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया. इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत की खबर है, वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए. सेंट्रल एजेंसी के सूत्रों ने ये जानकारी दी है. सूचना के बाद तुरंत सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है. इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की. इसके बाद पीएम के निर्देश पर गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचे हैं.

पहलगाम आतंकी हमले पर जेडी वेंस ने जताई संवेदना, कहा- हमारी प्रार्थना पीड़ितों के साथ

सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री को दी पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी. एलजी मनोज सिन्हा और अन्य उच्चस्तरीय अधिकारी भी वहां मौजूद रहे.



पहलगाम आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर मुम्बई पुलिस

मुम्बई पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुम्बई पुलिस अलर्ट मोड पर है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि मुम्बई पुलिस अक्सर अलर्ट मोड पर होती है, लेकिन हमले के बाद और भी ज्यादा विजिलेंस बढ़ाया गया है. महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा का जायज़ा लिया गया है और हर जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है.

आतंकवादी हमले का कृत्य निंदनीय- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले से मैं बहुत दुखी हूं. हिंसा के ऐसे कृत्य निंदनीय हैं और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं.

आतंकियों का कायराना हमला अत्यंत निंदनीय- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर आतंकियों का कायराना हमला अत्यंत निंदनीय और दुःखद है. मेरी संवेदनाएं इस हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति, तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक का LIVE वीडियो

कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय निवासियों ने किया प्रदर्शन

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं.

पहलगाम आतंकी घटना को लेकर सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

Emergency Control Room – Srinagar:



0194-2457543, 0194-2483651

Adil Fareed, ADC Srinagar – 7006058623



पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला घिनौना और दर्दनाक: राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को घिनौना और दर्दनाक बताते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाने का उनका नृशंस अमानवीय कृत्य माफी के लायक नहीं है. मुर्मू ने अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्ति की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

मुर्मू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला घिनौना और दर्दनाक है. यह एक नृशंस व अमानवीय कृत्य है, जिसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए. निर्दोष लोगों, खासकर पर्यटकों पर हमला करना, बेहद भयावह व अक्षम्य है. मैं उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करतीं हूं, जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं."

पूरा देश गुस्से में है, हमारे जवानों का खून खौल रहा है- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकियों के इस कायराना हमले से पूरा देश गुस्से में है और हमारे जवानों का खून खौल रहा है. मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहलगाम हमले के अपराधियों को उनके जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

क्रूर आतंकवादी हमला पूरी तरह से निंदनीय- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं. इस हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं, तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. यह हिंसा का कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है और इसे अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए.

I am deeply anguished by the brutal terrorist attack in the Pahalgam region of Anantnag, Jammu & Kashmir.



My heartfelt condolences to the families of those who lost their lives, and prayers for the swift recovery of the injured.



यह हमला जम्मू-कश्मीर के विकास की यात्रा को रोकने का प्रयास- देवेंद्र फडणवीस

पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हम इस हमले की निंदा करते हैं. यह हमला जम्मू-कश्मीर के विकास की यात्रा को रोकने का प्रयास था. हमारे प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है. गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैं वहां के प्रशासन के संपर्क में भी हूं. आतंकी हमले में महाराष्ट्र के दो लोगों की जान चली गई है."

अनंतनाग पुलिस ने आतंकी हमले के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया

पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर, अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.



*24/7 Emergency Help Desk for Tourists –Police Control Room Anantnag*



A dedicated help desk has been established at the Police Control Room Anantnag to assist tourists requiring assistance or information.



Contact Details:



📞 9596777669

01932225870

गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है.

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.



घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम, अनंतनाग में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. उपराज्यपाल ने आतंकी हमले पर डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है.

आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट - राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की ख़बर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है. मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं.

आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है. सरकार जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाएं और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की ख़बर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है।



मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।



कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कन्नड़ लोगों पर हमले को लेकर बुलाई बैठक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कन्नड़ लोगों पर हमले की खबर पर जानकारी हासिल की है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जानकारी हासिल कर उन्हें तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली से अधिकारियों की एक टीम कश्मीर के लिए रवाना हो गई है. पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं. दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर को अगला कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

पहलगाम हमले में घायलों की सूची

1. विनो भट निवासी गुजरात

2. माणिक पाटिल

3. रिनो पांडे

3. एस. बालाचंद्रू निवासी महाराष्ट्र

4. डॉ परमेश्वर

5. अभिजवन राव निवासी कर्नाटक

6. अभिजावम राव निवासी कर्नाटक

7. संतरू निवासी तमिलनाडु



8. सहशी कुमारी निवासी उड़ीसा



कर्नाटक के निवासी मंजूनाथ की आतंकी हमले में मौत!

कर्नाटक के शिवमोगा निवासी मंजूनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए हैं. हालांकि आधिकारिक सूची की इंतजार है. मंजूनाथ, शिवमोग्गा के विजयनगर तृतीय क्रॉस के निवासी थे. वो रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हुए थे. मंजूनाथ का परिवार चार दिन पहले ही कश्मीर की यात्रा पर गया था. उनकी पत्नी पल्लवी MAMCOS में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.

पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत में सभी उचित कदम उठाने को कहा है. प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से घटनास्थल का दौरा करने को भी कहा है. अमित शाह थोड़ी ही देर में श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं.

कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर बैठक बुलाई. इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह सचिव और आईबी प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. जम्मू कश्मीर से उपराज्यपाल, सीआरपीएफ डीजी, जम्मू-कश्मीर डीजी, सेना के अधिकारी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे.

घायल पर्यटकों को पहलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसमें गैर कश्मीरी और स्थानीय लोग भी शामिल हैं.

#WATCH | Firing incident reported in Jammu & Kashmir's Pahalgam; Security Forces mobilised



एक महिला ने बताया, "मेरे पति को सिर में गोली लगी है, जबकि सात अन्य लोग भी हमले में घायल हुए हैं."

महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गुहार लगाई.

#WATCH | Firing incident reported in Pahalgam, J&K; Police and Security Forces present on the spot



इधर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे थोड़ी देर पहले, गोलियों की आवाज सुनने के बाद सुरक्षा बल पहलगाम में बायसरन घाटी पहुंचे.

#WATCH | Firing incident reported in Pahalgam, J&K; Police and Security Forces present on the spot



पहलगाम दक्षिण कश्मीर का खूबसूरत इलाका है. यहां देशभर से पर्यटक आते हैं. फिलहाल पर्यटकों की आवाजाही पर अस्थायी रोक है. घटना के बाद से पर्यटकों में अफरातफरी और डर का माहौल है.