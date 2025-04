पहलगाम आतंकी हमले की खबर सुनते ही ट्रंप ने PM मोदी को किया फोन, जानें क्या कहा

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से अमेरिका (Trump On Pahalgam Terrorist Attack) भी दुखी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया (Trump Call Pm Modi) और पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की. इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने की पहलगाम हमले की निंदा, पुतिन बोले- आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं

MEA official spokesperson Randhir Jaiswal posts on 'X': "President Donald Trump called Prime Minister Modi and conveyed his deepest condolences at the loss of innocent lives in the terror attack in Jammu and Kashmir. President Trump strongly condemned the terror attack and… pic.twitter.com/txdstF9vd9