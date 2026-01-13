'ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ', दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का बड़ा कदम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. यह कदम तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जो हाल ही में देशभर में फैले विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबा रहा है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'तुरंत प्रभाव से, इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाले सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देगा. यह आदेश अंतिम और निर्णायक है.'

कौन-कौन हैं ईरान के व्यापारिक साझेदार देश?

आर्थिक डाटाबेस ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और इराक हैं.

ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी में ट्रंप

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों ने विरोध प्रदर्शनों में बढ़ती मौतों की रिपोर्ट दी है. व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने को कहा, 'हवाई हमले कई विकल्पों में से एक हो सकते हैं जो विचाराधीन हैं.'

हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के पास ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के माध्यम से एक राजनयिक चैनल खुला है और निजी बातचीत में ईरान का रुख सार्वजनिक बयानों से काफी अलग है.

निर्दोषों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी- ट्रंप

ईरान के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि तेहरान की सड़कों पर निर्दोष लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके अनुसार, ईरान ने प्रदर्शनकारियों की मौत से जुड़ी 'रेड लाइन' को पार कर लिया है. हालांकि, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरानी नेतृत्व ने बातचीत के लिए संपर्क किया है, लेकिन वे किसी भी बैठक से पहले कड़ी कार्रवाई करने की संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं.