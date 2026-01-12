भारत को लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा 'न्यूज़'हैंडल फैला रहा था झूठ , ईरान ने सरेआम खोलकर रख दी पोल

पाकिस्तान झूठ फैलाने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है. इस बार उसकी पोल ईरान ने खोली है. भारत में ईरान के राजदूत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें वो कह रहा था कि ईरान ने 6 भारतीयों को गिरफ्तार किया है. पाकिस्तान ने दावा किया था है कि भारतीयों के साथ-साथ ईरान ने 10 अफगान नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है.

The news circulated on some foreign X accounts about Iran's developments, is totally false. I request all interested people to get their news from the reliable sources. pic.twitter.com/mZpxZVYBXR — Iran Ambassador Mohammad Fathali (@IranAmbIndia) January 11, 2026

पाकिस्तान के इन फर्जी दावों को लेकर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ईरान के घटनाक्रम को लेकर कुछ विदेशी एक्स अकाउंट्स पर प्रसारित खबरें पूरी तरह से झूठी हैं. मैं सभी इच्छुक लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी खबरें विश्वसनीय स्रोतों से हासिल करें.

