भारत को लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा 'न्यूज़'हैंडल फैला रहा था झूठ , ईरान ने सरेआम खोलकर रख दी पोल

पाकिस्तान के इन फर्जी दावों को लेकर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि ऐसी खबरें विश्वसनीय स्रोतों से हासिल किया करें.

ईरान के राजदूत ने खोल दी पाकिस्तान की पोल
नई दिल्ली:

पाकिस्तान झूठ फैलाने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है. इस बार उसकी पोल ईरान ने खोली है. भारत में ईरान के राजदूत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें वो कह रहा था कि ईरान ने 6 भारतीयों को गिरफ्तार किया है. पाकिस्तान ने दावा किया था है कि भारतीयों के साथ-साथ ईरान ने 10 अफगान नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है. 

पाकिस्तान के इन फर्जी दावों को लेकर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ईरान के घटनाक्रम को लेकर कुछ विदेशी एक्स अकाउंट्स पर प्रसारित खबरें पूरी तरह से झूठी हैं. मैं सभी इच्छुक लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी खबरें विश्वसनीय स्रोतों से हासिल करें. 

