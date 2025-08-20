विज्ञापन
रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप ने "भारत पर प्रतिबंध" लगाए: व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला है. भारत पर प्रतिबंध और अन्य कदम उठाए गए हैं.

  • व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाए.
  • व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस पर अतिरिक्त दबाव डालना था.
  • साथ ही एक बार फिर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को रुकवाया.
वाशिंगटन:

अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन संघर्ष को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है. ट्रंप ने पहले घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसके बाद कुल टैरिफ दोगुना होने के बाद 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था. लेविट ने कहा कि प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस पर अतिरिक्त दबाव डालना था. साथ ही लेविट ने एक बार फिर दावा किया कि ट्रंप ने भारत-पाकिस्‍तान संघर्ष को खत्‍म करवाया. 

उन्‍होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला है. लेविट ने कहा, जैसा कि आपने देखा है, भारत पर प्रतिबंध और अन्य कदम उठाए हैं. उन्होंने खुद साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं."

सैन्‍य संघर्ष खत्‍म करवाने का दावा

साथ ही लेविट ने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त करवाया. लेविट ने प्रेस वार्ता में कहा, "राष्ट्रपति अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल दुनिया भर में हमारे सहयोगियों, हमारे दोस्तों और हमारे विरोधियों से सम्मान की मांग करने के लिए कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि यह न केवल रूस और यूक्रेन के साथ प्रगति में बल्कि "दुनिया भर में सात वैश्विक संघर्षों के खत्‍म होने में भी देखा गया." लेविट ने कहा, "हमने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के अंत में देखा है, जो परमाणु युद्ध का कारण बन सकता था यदि हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति न होता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति होने के पद से जुड़ी ताकत और प्रभाव में विश्वास करता हो."

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, लेविट ने कहा कि ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यापार को बहुत शक्तिशाली तरीके से प्रभाव के रूप में इस्तेमाल किया. 
 

