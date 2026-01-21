दावोस में ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शानदार इंसान और दोस्त, ट्रेड डील के संकेत दिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर जमकर तारीफ की है और उन्हें शानदार नेता और अपना बेहतरीन दोस्त बताया है. उन्होंने भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के भी संकेत दिए.

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे ट्रंप ने भारतीय पत्रकार से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "मैं आपके प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) का बहुत सम्मान करता हूं. वह एक शानदार इंसान और मेरे दोस्त हैं. हम एक बहुत अच्छी डील करने जा रहे हैं."

ट्रंप ने भले ही ये बयान दिया हो, लेकिन पिछले पांच महीनों से उन्होंने भारतीय वस्तुओं के आयात पर अमेरिका में 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ लगा रखा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है. इसमें से 25 फीसदी हिस्सा तो ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए जुर्माने के तौर पर लगाया है.

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी कई महीनों से अधर में लटकी हुई है. हाल ही में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया था, जिसकी वजह से डील अटक गई. हालांकि भारत ने इसे तुरंत खारिज कर दिया.

अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने तो यहां तक दावा किया था कि ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ को 500 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं. इन धमकियों के बीच भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर का हालिया बयान उम्मीद जगाता है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार मानता है और बातचीत अभी भी जारी है.

