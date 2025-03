भूकंप की दशहत में आए थाईलैंड टीवी के एंकर, डर से रोने लगी स्टूडियो में बैठी लड़की; खौफनाक तबाही

म्यांमार और थाईलैंड के बैंकॉक में इतना शक्तिशाली भूकंप आया है कि चारों तरफ बस तबाही का मंजर दिख रहा है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें दिख रही तबाही इतनी खतरनाक दिख रही जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा है. भूकंप से जुड़ा थाई चैनल का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. जिसमें स्टूडियो में कई लोग पैनल में बैठे हैं, तभी अचानक से भूकंप आ जाता है. भूकंप आते ही शुरुआत में तो लोगों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन स्टूडियो को इतनी तेजी से हिलता देख सब समझ जाते हैं कि ये तबाही का जलजला है. इतने तेज भूकंप को देख स्टूडियो में बैठी लड़की डर के मारने रोने लगी और उसने अपने पास बैठे शख्स को गले लगा लिया.

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सारे लोग स्टूडियों से बाहर निकल जाते हैं. कैमरे पर दिखा ये नजारा बताता है कि स्टूडियो के बाहर का मंजर कितना खौफनाक होगा. बैंकॉक की गगनचुंबी इमारतों पलभर में धराशायी होती दिख रही है. लोग डर के मारे चीखते -चिल्लाते नजर आ रहे हैं. तबाही ऐसी कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती. चारों तरफ बिल्डिंगों के गिरने से गुबार उठ रहा है, लोग खुद को बचाने के लिए सड़कों पर इधर-उधर भाग रहे हैं. घर, इमारते, पुल और सड़के भूकंप के झटकों से जमींदोज हो गए. स्विमिंग पूल के अंदर तक का पानी उछलकर बाहर आ गया, जैसे कोई सुनामी आई हो.

