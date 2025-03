म्यांमार-थाईलैंड में महाभूकंपः 3 सेकंड धूल में मिल गई बिल्डिंग, खौफनाक वीडियो

म्यांमार में शुक्रवार, 28 मार्च को दो बड़े भूकंप आए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 और 7 थी. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भूकंप का केंद्र धरती से 10 किमी नीचे था. झटके उत्तरी और मध्य थाईलैंड के दूर-दराज के इलाकों तक महसूस किए गए. भूकंप के बाद बैंकॉक में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है.

सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए जा रहे भयानक वीडियो में इमारतें हिल रही थीं और लोग दहशत में सड़कों पर भाग रहे थे. बैंकॉक में सरकारी कार्यालयों के लिए बन रही 30 मंजिला गगनचुंबी इमारत ढह गई, जिसमें 43 कर्मचारी फंस गए. न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार इसकी पुष्टि पुलिस और डॉक्टरों ने की है.

थाइलैंड के लोकप्रिय पर्यटन शहर चियांग माई के निवासी डुआंगजई ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, "मैंने सुना... मैं घर में सो रहा था और फिर मैं अपने पजामे में इमारत से बाहर जितना दूर भाग सकता था भागा."

एक विशेष रूप से भयावह वीडियो में एक गगनचुंबी इमारत हिलती दिख रही है और उसके साथ उसके रूफ पर बना स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है.

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे एक दूसरे वीडियो में एक प्राइवेट आवास में एक छोटे से पूल में पानी को खतरनाक तरह से उछलते दिख रहा है, जिससे मिनी-सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो गई.

Big earthquake in Bangkok. Whole building was shaking for 3 min or so pic.twitter.com/ztizXSoGl1

और एक वीडियो में दिख रहा है कि एक गगनचुंबी इमारत पूरी तरह से ढह रही है, स्थानीय लोगों ने धुएं और मलबे के विशाल गुबार को कैमरे में कैद कर लिया.

म्यांमार के प्रभावित क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं आई है. इरावदी नदी पर बने पुराने सागाइंग पुल और कुछ आवासीय इमारतों के ढहने की खबरें हैं, मांडले (सागाइंग से लगभग 24 किमी दूर) से सोशल मीडिया पर आईं तस्वीरों से पता चलता है कि वहां भी लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं.



Devastation across the city of Mandalay in Myanmar, as a result of today's 7.7 magnitude earthquake, with dozens of buildings having collapsed as well as the Ava Bridge over the Irrawaddy River. pic.twitter.com/8YE8KsxXws