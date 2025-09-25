देखते-देखते पाताल में समा गई सड़क, गाड़ी-पोल सब स्वाहा... बैंकॉक की रोड का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

थाईलैंड से आए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उसने सबको हैरत में डाल दिया है. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक सड़क का एक विशाल हिस्सा बुधवार, 24 सितंबर को धंस गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया. इस सड़क के धंसने और भयानक गड्ढा बनने का वीडियो वायरल हो रही है. इससे यातायात बाधित हो गया, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और आसपास के इलाके को खाली कराना पड़ा है.

50 मीटर गहरा (164 फीट) सिंकहोल वजीरा हॉस्पिटल के सामने लगभग 900 स्क्वायर मीटर तक फैल गया, जिससे यातायात रुक गया. जैसे ही गड्ढा बड़ा हो गया और चार लेन की सड़क पूरी तरह से टूट गई, कारों ने पीछे हटने की कोशिश की. एपी की रिपोर्ट के अनुसार बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिटिपंट ने कहा कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है. लेकिन सड़क धंसने से तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों का मानना ​​है कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण यह हादसा हुआ.

वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के प्रधान मंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने रिपोर्टरों से कहा, "अंडरग्राउंड ट्रेन निर्माण से गंदगी अंदर आ रही थी… सौभाग्य से कोई मौत या घायल नहीं हुआ." गवर्नर चाडचार्ट सिटिपंट ने कहा कि एक पाइप फट गया है इसलिए पानी और बिजली की लाइनें भी काट दी गई हैं.

उन्होंने कहा, "अस्पताल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम पुलिस स्टेशन को लेकर चिंतित हैं: वह अभी भी खतरनाक है और जनता को हटा दिया गया है." दोपहर तक, अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आगे की जमीनी गतिविधि रोक दी है और साइट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.