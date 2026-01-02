नए साल के पहले ही दिन जर्मनी में पढ़ने गए रितिक रेड्डी की दर्दनाक मौत, आग लगते बिल्डिंग से लगाई थी छलांग

जर्मनी में पढ़ाई करने गए एक भारतीय छात्र की नए साल के दिन ही दुखद मौत हो गई है, जब उनके अपार्टमेंट में आग लग गई. तेलंगाना के थोकला रितिक रेड्डी हाइयर स्टडी के लिए जर्मनी गए थे. सूत्रों के मुताबिक रेड्डी जिस अपार्टमेंट में वह रह रहे थे, वहां आग लग गई. आग से बचने की कोशिश में उन्होंने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी दुखद मौत हो गई. थोकला रितिक रेड्डी तेलंगाना के जनगांव जिले के चिलपुर मंडल के मलकापुर गांव के मूल निवासी थे.

बिल्डिंग से गिरने के बाद रितिक रेड्डी को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने दम तोड़ दिया. इस दुखद खबर ने मलकापुर गांव को सदमे में डाल दिया है, जिससे परिवार, दोस्त और समुदाय गहरे शोक में डूब गया है. होनहार युवा छात्र की समय से पहले मौत पर शोक जताते करते हुए निवासियों और स्थानीय लोगों ने अपनी संवेदना जाहिर की है.

कथित तौर पर जर्मनी में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारी और मित्र इस कठिन समय के दौरान परिवार का समर्थन कर रहे हैं.

बता दें कि स्विट्जरलैंड में भी नए साल के पहले दिन ही भयंकर आगजनी की घटना हुई है. स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की बार में नए साल के पहले दिन हुए धमाके में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं. 115 लोग जख्मी भी हुए हैं. इस घटना के बाद स्विट्जरलैंड में 5 दिनों का शोक रखा गया है. पूरी खबर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं.

