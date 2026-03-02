विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

ईरान ने अमेरिका को दी तगड़ी चोट! कुवैत के डिफेंस मिनिस्टर ने भी माना- कई अमेरिकी फाइटर जेट गिरे

Iran army targeted US Ali Al Salem airbase in Kuwait: ईरान सेना का कहना है कि उसने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया है. इतना ही नहीं ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को गिराने की जिम्मेदारी भी ली है.

Iran Counterattack on US: कुवैत के डिफेंस मिनिस्टर ने भी माना- कई अमेरिकी फाइटर जेट गिरे

अमेरिका और ईरान के बीच जंग तीसरे दिन में पहुंच चुका है. ईरान की सेना अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब दे रही है. कुवैत के अंदर ईरान ने कई अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराए हैं. कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सोमवार, 2 मार्च की सुबह कई अमेरिकी युद्धक विमान (फाइटर जेट) कुवैत में दुर्घटनाग्रस्त हो गए. हालांकि इनमें सवार चालक दल बच गए. ईरान इन फाइटर जेट को गिराने का दावा कर रहा है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "आज सुबह कई अमेरिकी युद्धक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए. यह पुष्टि करते हुए कि चालक दल के सभी सदस्य बच गए हैं." उन्होंने कहा कि इसक कारण की जांच की जा रही है. बयान में कहा गया, "अधिकारियों ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया, चालक दल को निकाला और उनका मेडिकल एसेसमेंट किया गया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि उनकी हालत स्थिर है."

ईरान ने किया कुवैत में हमले का दावा

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान सेना का कहना है कि उसने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया है. इतना ही नहीं ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को गिराने की जिम्मेदारी भी ली है. सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक फाइटर जेट को क्रैश होते और हवा में ही पायलट को इजेक्ट करते देखा जा सकता है. वीडियो में आसमान से एक पैराशूट नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ अन्य वीडियो जो स्थानीय मीडिया ने दिखाए हैं, उनमें फाइटर जेट से बाहर निकलने के बाद पायलट जमीन पर दिखाई दे रहा है.

