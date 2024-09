टेलर स्विफ्ट कर रही हैं कमला हैरिस का समर्थन, कहा - "वह वॉरियर हैं"

खुद को 'चाइल्डलेस कैट लेडी' डिक्लेयर कर चुकीं सिंगर परफॉर्मर टेलर स्विफ्ट ने प्रेसिडेंशियल डिबेट खत्म होने के साथ ही कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है. ग्लोबल मेगास्टार ने अमेरिकी राजनीति की वर्तमान स्थिति पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और वह व्हाइट हाउस के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में हैरिस का समर्थन कर रही हैं. साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को 'प्रतिभाशाली नेता' भी बताया. टेलर के हैरिस को सपोर्ट करने के बाद एलन मस्क ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया हैै. अपनी पोस्ट में मस्क ने कहा है कि वो टेलर को बच्चा देंगे और अपनी जिंदगी देकर उनकी बिल्लियों की रक्षा करेंगे.

प्रेसिडेंशियल डिबेट के बीच टेलर स्विफ्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं अपना वोट कमला हैरिस और टिम वॉल्स को दूंगी". उन्होंने लिखा, "मैं कमला हैरिस को वोट दे रही हूं क्योंकि वो उन हक और कारणों के लिए लड़ रही हैं जिनके लिए मेरा मानना है कि हमें एक वॉरियर की जरूरत है. मुझे लगता है कि वह एक प्रतिभाशाली नेता हैं और मेरा मानना है कि हम इस देश में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम एक शांत नेता का चुनाव करते हैं."

टेलर स्विफ्ट ने अपनी पोस्ट का अंत खुद को चाइल्डलेस कैट लेडी कहते हुए किया. ऐसा सिंगर ने इसलिए किया क्योंकि 2021 में रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने कमला हैरिस पर कमेंट करते हुए कहा था कि वह "चाइल्डलेस कैट लेडी" हैं. वेंस का यह कमेंट डेमोक्रेटिक पार्टी की महिलाओं के लिए अपमान था.

मंगलवार तक स्विफ्ट इस विषय पर स्पष्ट रूप से चुप थीं, जबकि उनके कई फैंस "स्विफ्टीज फॉर कमला" के बैनर तले संगठित होने लगे थे और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए हजारों डॉलर की धनराशि जुटाने लगे थे. लेकिन 34 वर्षीया सिंगर ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि एआई द्वारा निर्मित उनकी तस्वीरें ट्रम्प का गलत तरीके से समर्थन कर रही हैं, जिससे "एआई के प्रति मेरे मन में डर पैदा हो गया और गलत सूचना फैलाने का खतरा पैदा हो गया," तो उन्होंने अपनी बात कहने के लिए प्रेरणा ली.

उन्होंने लिखा, "इसलिए मुझे ऐहसास हुआ कि मैं किसे समर्थन दे रही हूं इसे लेकर ट्रांसपेरेंट रहूं. बाहर फैलाई जा रही गलत जानकारी से बचने का एकमात्र तरीका सच्चाई ही है." साथ ही उन्होंने अपने फैंस से खुद की रिसर्च करने के लिए कहा और अपनी च्वॉइस लेने के लिए कहा.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life