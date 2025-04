टैरिफ के जवाब में छेड़ी मीम्स वॉर, देखिए कैसे ट्रंप को चिढ़ा रहे चीनी

कैप्टन अमेरिका एक फैक्ट्री में कपड़े बना रहे हैं. हल्क जूते की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. बैटमैन फोन एस्सेम्ब्ले कर रहे हैं और स्पाइडर-मैन भी मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं. अमेरिका और चीन के 'टैरिफ वॉर' में कैप्टन अमेरिका, हल्क, स्पाइडर-मैन, बैटमैन जैसे अमेरिका के फेमस सुपर हीरो भी उतर आए हैं. इंटरनेट पर टैरिफ के जवाब में मीम्स वॉर शुरू हो गया है और काफी मीम्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आनेवाले सामानों पर काफी टैरिफ लगा दिया है. ऐसे में अमेरिका के फेमस मूवी सुपर हीरो पर मीम्स बनाए जा रहे हैं.

इन मीम्स जरिए ये बताया जा रहा है ट्रैरिफ के बाद अमेरिकी कंपनियां चीन की जगह अपने ही देश में सामान बना रही है. लेकिन उनके पास हुनर वाले लोग नहीं है. ऐसे में सुपर हीरो काम पर लगे हुए हैं. जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं उन्हें फिर शुरू किया गया है. जहां मजदूर के तौर पर अमेरिका के फेमस मूवी सुपर हीरो अब काम कर रहे हैं.

चीन के लोग सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए अमेरिका के ट्रैरिफ वॉर का जवाब दे रहे हैं. अमेरिका के लोग किस तरह से आनेवाले समय में फैक्ट्री में सामान बनाएंगे उसका मजाक बना रहे हैं. एक वायरल मीम में एक अमेरिका आदमी को दिखाया गया है, जो कि बेहद ही मोटा और धीरे-धीरे फैक्ट्री में काम कर रहा है. अमेरिकी लोगों को काम के समय आलसपन के साथ फैक्ट्री में काम करते हुए दिखाया गया है.

⚡️ A second AI-generated video from China mocks the concept of “American re-industrialization.” 🇨🇳 pic.twitter.com/fLPik6kwot

एक मीम में तो डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और अमेरिका उपराष्ट्रपति को फैक्टरी में जूते बनाते हुए दिखाया गया है. इस मीम के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे उनका टैरिफ बढ़ाना उनके लिए ही भारी पड़ रहा है. अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने के लिए हुनर वाले लोग ही नहीं हैं, ऐसे में ये डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और अमेरिका उपराष्ट्रपति को खुद ही मजदूर बनना पड़ रहा है.

Metro (England): "THIS MEMES WAR!"@CRUNRO for @MetroUK.

FULL STORY: https://t.co/ex1P7JHGf0

China has unleashed a series of memes mocking President #DonaldTrump's Trade War - including one of him and his allies working in a Shoe Factory.#Metro#IBPAPERS#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/TWnJ5fEUMQ