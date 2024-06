तारीख: 25 जून, सालः 1983 और कपिल के हाथ में वर्ल्ड कप... आज अफगानिस्तान की इस जीत पर जानें भारत क्यों खुश है

लोगों का हुजूम, आंखों में आंसू, हाथ में मिठाई और आतिशबाजी. ये जश्न है पहली बार अफगानिस्तान के टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंचने का. अफगानिस्तान, एक ऐसी क्रिकेट टीम, जिसके टी-20 वर्ल्डकप (Afghanistan In T 20 World Cup Semifinal) सेमीफाइनल में पहुंचने की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. दूसरी धाकड़ टीमों के बीच कमजोर समझी जाने वाली इस टीम ने T20 World Cup में ऐसा दम दिखाया कि हर तरफ बस इसी के चर्चे हो रहे हैं. हो भी क्यों ना, दिग्गज ऑस्ट्रेलिया और अब बांग्लादेश को हराकर वह टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो पहुंच गया है. उनसे कंगारुओं का वर्ल्ड कप से जैसे टिकट कटाया है, उससे भारतीय फैंस के दिलों में ठंडक जरूर होगी. अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन से पूरा अफगानिस्तान जश्न में डूबा है. अफगानिस्तान के लिए यह पल वैसा ही है, जैसा 1983 में भारत के लिए था, जब कपिल के हाथों में वर्ल्ड कप था. तब भारत की टीम कमजोर समझी जा रही थी.

अफगानिस्तान में तो माहौल अलग ही है. हर तरफ जश्न ही जश्न, मानो बिन मौसम होली और दीवाली आ गई हो. अफगानिस्तान बदला-बदला सा लग रहा है. कहीं किसी की आंखों में खुशी के आंसू हैं तो कोई जमकर पटाखे चला रहा है. तो कोई मिठाई बांट रहा है. क्रिकेट की वजह से ऐसी खुशी अफगानिस्तान में शायद ही कभी आई हो.

काबुल यूनिवर्सिटी के छात्र जमीर अफगान इस मैच को देखते वक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके. उन्होंने कहा कि हर बॉल, हर रन, हर बाउंड्री, हर विकेट पर मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. 20 साल के छात्र ने कहा कि सुबह का समय था लेकिन मैं फिर भी चिल्ला-चिल्लाकर कूद रहा था. मैं खुद पर काबू रखने की हालत में नहीं था. जैसे ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंची मैं अपने आंसू नहीं रोक सका. अफगान ने कहा कि एक देश के तौर पर अफगानिस्तान ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हमारे लिए इस तरह के क्षण बहुत ही दुर्लभ होते हैं.

तालिबान के शासन में बहुत सीमित संशाधनों के साथ अफानिस्तान की यह जीत किसी गुदड़ी के लाल के कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचने जैसी है. अफगानिस्तान में क्रिकेट को जिंदा करने में भारत की बड़ा हाथ है. अफगानिस्तानी टीम की ट्रेनिंग भारत में ही हुई. इसलिए अफगानिस्तान की यह जीत भारतीयों को भी खुशी दे रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दिख रहा है कि अफगान टीम ने 8 रनों से जैसे ही जीत हासिल की, मानो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. खोस्त प्रांत की सड़कों पर फैंस का ही जमावड़ा. भीड़ के इस जश्न की तस्वीरें खुद अफगानिस्तान क्रिकेट बॉर्ड ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कीं.

The streets of Afghanistan are lit with celebrations and dancing after the World Cup win. pic.twitter.com/ypTuEp4NxF

अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर जैसे ही सेमीफाइनल में जगह बनाई, मानो पूरा अफगानिस्तान जैसे सड़क पर उतर आया हो. सोशल मीडिया पर टीम के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ है. इस बड़ी जीत के हीरो राशिद खान ने कहा कि विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचना हमारे लिए एक सपने जैसा है. टूर्नामेंट में हमारी शुरुआत ही हमारे यहां तक पहुंचने की बड़ी वजह रही.

Unbelievable things happen if you believe! 💪



A win we are all going to be proud of, this is for all of you who believe in us 💙🇦🇫#T20WorldCup #ICC pic.twitter.com/xX82nT4FGV