खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती बम धमाका: 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, कई घायल

खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के मामुंद इलाके में एक धार्मिक मदरसे में वाहन से किए गए आत्मघाती बम हमले में 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं. बचाव अभियान जारी है. घटना के बाद आसपास राख ही राख दिख रहा है. रात के समय हुए धमाके में मदरसे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.

किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी

धमाके के तुरंत बाद स्थानीय लोग घायलों को बचाने की कोशिश करते दिखे. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और दमकल की टीमें पहुंची तो लोगों को अस्पताल भेजने का काम शुरू हुआ. अब तक पता नहीं चल पाया है कि हमलावर कौन था और किस संगठन से उसका संबंध था.

इसी महीने मस्जिद में हमला

इससे पहले इसी महीने 6 फरवरी को इस्लामाबाद के इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा मस्जिद में सुसाइड अटैक में 31 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 169 लोग बुरी तरह घायल हुए. क्षेत्रीय इस्लामिक स्टेट से संबद्ध संगठन (जिसे पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है) ने अमाक न्यूज एजेंसी पर जारी एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है. बयान में कहा गया है कि हमलावर ने मुख्य द्वार पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की और मस्जिद के भीतरी द्वार पर पहुंचकर अपनी विस्फोटक जैकेट में विस्फोट कर दिया.

