खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती बम धमाका: 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, कई घायल

इससे पहले इसी महीने 6 फरवरी को इस्लामाबाद के इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा मस्जिद में सुसाइड अटैक में 31 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 169 लोग बुरी तरह घायल हुए. 

धमाके के बाद स्थानीय लोग घायलों की मदद करते नजर आए.
  • हमले के तुरंत बाद स्थानीय लोग घायल सुरक्षाकर्मियों की मदद के लिए पहुंचे और पुलिस तथा दमकल टीमों को सूचना दी गई
  • मदरसा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और हमलावर के संगठन या पहचान का अभी तक पता नहीं चल पाया है
  • इसी महीने इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 31 लोग मारे गए और 169 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे
खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के मामुंद इलाके में एक धार्मिक मदरसे में वाहन से किए गए आत्मघाती बम हमले में 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं. बचाव अभियान जारी है. घटना के बाद आसपास राख ही राख दिख रहा है. रात के समय हुए धमाके में मदरसे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.

किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी

धमाके के तुरंत बाद स्थानीय लोग घायलों को बचाने की कोशिश करते दिखे. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और दमकल की टीमें पहुंची तो लोगों को अस्पताल भेजने का काम शुरू हुआ. अब तक पता नहीं चल पाया है कि हमलावर कौन था और किस संगठन से उसका संबंध था.

इसी महीने मस्जिद में हमला

इससे पहले इसी महीने 6 फरवरी को इस्लामाबाद के इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा मस्जिद में सुसाइड अटैक में 31 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 169 लोग बुरी तरह घायल हुए. क्षेत्रीय इस्लामिक स्टेट से संबद्ध संगठन (जिसे पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है) ने अमाक न्यूज एजेंसी पर जारी एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है. बयान में कहा गया है कि हमलावर ने मुख्य द्वार पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की और मस्जिद के भीतरी द्वार पर पहुंचकर अपनी विस्फोटक जैकेट में विस्फोट कर दिया. 

