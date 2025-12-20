सीरिया में सैनिकों की मौत का अमेरिका ने लिया बदला, जवाबी कार्रवाई में IS के 70 ठिकाने तबाह

सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा में 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में दो अमेरिकी जवान और एक अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद अमेरिका ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बयान जारी कर बताया कि जवाबी कार्रवाई में फाइटर जेट, अटैक हेलिकॉप्टर और तोपखाने का इस्तेमाल कर सीरिया के मध्य हिस्से में कई ठिकानों पर हमला किया गया. अमेरिका ने 70 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया और 100 से अधिक प्रिसिजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया, ये सभी ठिकाने ISIS के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों से जुड़े थे.

ट्रंप का सख्त संदेश

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि हम उन खूनी आतंकियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा मैंने वादा किया था कि जो भी अमेरिकियों पर हमला करेगा, उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा. पलमायरा हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीरिया और इराक में 10 ऑपरेशन चलाए, जिनमें 23 आतंकियों को मार गिराया गया या गिरफ्तार किया गया.

US आपको ढूंढेगा, पकड़ेगा और बेरहमी से मारेगा

अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुबह, अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS लड़ाकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया. यह 13 दिसंबर को सीरिया के पल्मायरा में अमेरिकी सेना पर हुए हमले का सीधा जवाब है. यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है. यह बदले का ऐलान है. राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा और न ही कभी रुकेगा.

अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा कि जैसा कि हमने उस बर्बर हमले के तुरंत बाद कहा था, अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं, तो आप अपनी बाकी छोटी, बेचैन ज़िंदगी यह जानते हुए बिताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको ढूंढेगा, पकड़ेगा और बेरहमी से मार डालेगा. आज, हमने अपने दुश्मनों का शिकार किया और उन्हें मार डाला और हम यह जारी रखेंगे.

सीरिया का बयान

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने X पर पोस्ट कर कहा कि देश ISIS के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है और उसे सीरियाई जमीन पर कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा आपको बता दें कि पलमायरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और कभी जिहादी लड़ाकों के कब्जे में रहा था. यह हमला सीरिया में दिसंबर पिछले साल बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद पहला बड़ा हमला माना जा रहा है.

ट्रंप ने पहले ही दी थी चेतावनी

सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में पिछले हफ्ते ही एक संयुक्त अमेरिकी-सिरियाई गश्ती दल पर हमला हुआ था, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक यह हमला इस्लामिक स्टेट के एक सदस्य ने किया. इस हमले के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए लिखा था कि इस हमले के लिए बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी.