सीरिया की राजधानी दश्मिक पर इजरायल का हमला, फेमस न्यूज एंकर सफा अहमद की मौत

इजरायल लेबनान में तो पहले से ही बम और मिसाइलें बरसा रहा है. अब सीरिया की राजधानी दश्मिक पर भी हमला (Israel Attack On Damascus) कर दिया है. इन हमलों में सीरियाई अरब न्यूज एजेंसी (SANA) की एंकर सफा अहमद की मौत (News Anchor Safaa Ahmad Death) हो गई है. उनके साथ ही कुछ अन्य नागरिक भी इन हमलों में मारे गए हैं,वहीं 9 लोगों के घायल होने की खबर है, ये जानकारी सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आई है.

ये भी पढ़ें- लेबनान में जमीनी हमले करने को तैयार इजरायल, अमेरिका को पहले ही बता दिया, ऐसा था रिएक्शन

न्यूज एजेंसी SANA ने पहले बताया था कि इजरायल ने मंगलवार को सीरिया की राजधानी को निशाना बनाकर "विश्वासघाती हमले" किए. इन हमलों में उनकी टेलीविजन एंकर सफा अहमद की जान चली गई.

इजरायली हमले से जुड़े सोशल मीडिया पर जो फुटेज पोस्ट किए गए हैं, उनमें सड़क पर कार आग की लपटों से घिरी दिखाई दे रही है. हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि एंकर सफा अहमद भी मारे गए तीन नागरिकों में शामिल हैं.

A little more from Syria:

Report in Syria:

The Syrian TV presenter, Safaa Ahmed, was killed in an attack in Damascus. pic.twitter.com/BoSDxvpESp