सीरिया में सीजफायर के बाद भी खुलेआम चल रहीं गोलियां, अमेरिका ने जिहादी हमलों पर दी यह चेतावनी

सीरिया में भले अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने "तत्काल युद्धविराम" की घोषणा कर दी है लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी सीरिया में सांप्रदायिक झड़पें जारी हैं. पिछले सप्ताह से स्वेदा प्रांत में अल्पसंख्यक ड्रुज समुदाय के लड़ाके हथियारबंद बेडौइन से लड़ रहे हैं, दोनों पक्षों पर अत्याचार का आरोप लगाया गया है. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि निर्दोषों के साथ बलात्कार और कत्लेआम, जो अब भी हो रहा है, बंद होना चाहिए. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार (अमेरिका के समयानुसार) को सीरियाई सरकार के सुरक्षा बलों से जिहादियों को संघर्षग्रस्त दक्षिणी प्रांत में प्रवेश करने और "नरसंहार करने" से रोकने को कहा है.

The U.S. has remained heavily involved over the last three days with Israel, Jordan and authorities in Damascus on the horrifying & dangerous developments in southern Syria.



The rape and slaughter of innocent people which has and is still occuring must end.



If authorities in…