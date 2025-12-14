विज्ञापन
Sydney Shooting : मौत सामने थी, लेकिन डरा नहीं... गोलीबारी के बीच अचानक हमलावर पर टूट पड़ा शख्स, छीन ली बंदूक

Sydney Mass Shooting : वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है. तभी एक व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पीछे से आकर उसे दबोच लिया. उस साहसी व्यक्ति ने हमलावर को निहत्था कर बंदूक अपने कब्जे में ले ली. इस बहादुरी के लिए अब सोशल मीडिया पर उसकी जमकर सराहना हो रही है.

  • सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार के दौरान गोलीबारी की घटना हुई जिसमें दस लोगों की मौत हुई.
  • हमला हनुक्का बाय द सी कार्यक्रम के समय हुआ जिसमें सैकड़ों यहूदी परिवार शामिल थे और अफरा-तफरी मच गई.
  • दो काले कपड़ों में हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की और पुलिस ने एक हमलावर समेत दस मौतों की पुष्टि की.
सिडनी:

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को एक भयावह गोलीबारी की घटना हुई. यह हमला उस समय हुआ जब यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार की पहली रात का जश्न मना रहा था. हनुक्का इस वर्ष 14 दिसंबर की शाम से शुरू हुआ और 22 दिसंबर तक चलेगा.

घटना "हनुक्का बाय द सी" नामक एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसमें सैकड़ों परिवार शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काले कपड़ों में दो हमलावरों ने पुल से या आसपास से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक हमलावर भी शामिल है. वहीं, इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है. तभी एक व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पीछे से आकर उसे दबोच लिया. उस साहसी व्यक्ति ने हमलावर को निहत्था कर बंदूक अपने कब्जे में ले ली. इस बहादुरी के लिए अब सोशल मीडिया पर उसकी जमकर सराहना हो रही है.

15 सेकंड के वीडियो में निहत्था व्यक्ति खड़ी कारों के पीछे छिपा हुआ दिखाई देता है. वह पीछे से बंदूकधारियों की ओर दौड़ता है, उनकी गर्दन पकड़ता है और उनकी राइफल छीन लेता है. बंदूकधारी जमीन पर गिर पड़ता है और तभी उस भले आदमी ने बंदूक वापस उसकी ओर तान दी.


 

Sydney Shootings, Australia Shootings
