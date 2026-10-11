सऊदी हवाई अड्डों से दूर रहें... दुनिया की सभी एयरलाइंस और यात्रियों को हूतियों ने फिर चेताया

यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को एक बार फिर दुनिया के सभी एयरलाइंस, यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी. यह चेतावनी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए उस हमले के एक दिन बाद दी गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं. यह पिछले एक दशक से ज़्यादा समय में सऊदी अरब में हुआ अपनी तरह का सबसे घातक हमला था. यह हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों के बीच बढ़ती लड़ाई के दौरान हुआ है.

हूती विद्रोहियों ने सोशल मीडिया 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "हम सभी एयरलाइंस, विशेषज्ञों, कर्मचारियों, कामगारों और यात्रियों को सऊदी हवाई अड्डों और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने की अपनी चेतावनी दोहराते हैं, क्योंकि इन पर हमले का खतरा है और ये हमारी सेना के लिए ऑपरेशन का इलाका बन गए हैं. हालांकि, मक्का और मदीना (पवित्र शहरों) के हवाई अड्डे इसमें शामिल नहीं हैं. हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे हमारी चेतावनियों को गंभीरता से लें. किसी भी हमले को रोकने में विफलता की पूरी जिम्मेदारी सऊदी अरब की होगी."

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका इस संघर्ष में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी हमलों में शामिल होने पर विचार कर रहा है. वहीं सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शनिवार को बताया कि देश के पूर्वी प्रांत में दम्मम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट जैसा हथियार) गिरा था. गठबंधन ने रविवार को इस इलाके में एक ड्रोन को मार गिराने की भी जानकारी दी.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन जारी रहेगा

शनिवार के हमले के कारण किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि रियाद में रविवार को होने वाला अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन, जिसकी योजना लंबे समय से थी, तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा.

पांच दिन तक चलने वाला WPC एनर्जी कांग्रेस, एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर (6 मील) दूर एक कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है. सरकारी टीवी ने बताया कि 70 से ज्यादा मंत्री, 300 कंपनियों के अधिकारी और 25 से ज्यादा इंटरनेशनल एनर्जी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि की है. यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि इसमें शामिल होने वाले लोग व्यक्तिगत रूप से आएंगे या वर्चुअली (ऑनलाइन) जुड़ेंगे.

सऊदी में स्कूल ऑनलाइन हुए

मीडिया एडवाइज़री के अनुसार, रविवार को इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की मंत्रियों की बैठक भी होनी है, जिसका मुख्य सत्र बंद दरवाजों के पीछे होगा. इसके बारे में और कोई जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं थी. इसके अलावा, सऊदी अधिकारियों ने अभिभावकों को सूचित किया कि रविवार से गुरुवार तक सभी छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए आमने-सामने (इन-पर्सन) होने वाली क्लास बंद रहेंगी और पढ़ाई रिमोट लर्निंग (ऑनलाइन) के ज़रिए होगी.

सऊदी अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में मारे गए 12 लोगों में 4 सऊदी, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, सूडान और मिस्र के नागरिक शामिल थे. सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि नुकसान और सुरक्षा का आकलन होने तक एयरपोर्ट का कामकाज अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उड़ानें कब फिर से शुरू होंगी.

यूरोपीय संघ ने आतंकवादी घटना बताया

यूरोपीय संघ (ईयू) प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले की निंदा की है. उन्होंने इसके लिए ईरान समर्थित गुट को जिम्मेदार ठहराया और अपील की कि इस तरह के हमले बंद किए जाने चाहिए. वहीं ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने इसे आतंक की भयावह घटना करार दिया. वहीं संयुक्त राष्ट्र में यमन मामलों के विशेष दूत हंस ग्रुंडबर्ग ने सऊदी अरब के नागरिक हवाई अड्डों पर हुए हमलों को गंभीर तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, हिंसा के चक्र को बढ़ाते हैं और यमन में शांति स्थापित करने के प्रयासों को और कठिन बनाते हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को ‘भयानक' बताया. उन्होंने कहा कि वह सऊदी अरब के वास्तविक सत्ता केंद्र माने जाने वाले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जल्द बात करेंगे. भारत सहित कई देशों ने इस हमले की निंदा की है.

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