Sri Lanka में Ranil Wickramsinghe को राष्ट्रपति के लिए नामांकित करेगी सत्ताधारी पार्टी : रिपोर्ट 

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, ये चर्चा इन दिनों जोरों पर है. रॉयटर्स के अनुसार श्रीलंका के संसदीय अध्यक्ष राजपक्षे का आधिकारिक इस्तीफा मिलने के बाद विधायी निकाय बुलाएंगे और इसके 225 सदस्य अगले सप्ताह नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे. जीतने वाले उम्मीदवार को संसद के भीतर एक साधारण बहुमत हासिल करना होगा. साथ ही उन सैकड़ों हजारों श्रीलंकाई लोगों का विश्वास भी हासिल करना होगा, जिन्होंने विरोध आंदोलन में भाग लिया है.

संसद में केवल एक सीट

राजनीतिक सूत्रों ने कहा कि रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने मई में छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, शीर्ष पद के लिए उम्मीदवारों में शामिल हैं. सूत्रों ने कहा कि हालांकि विक्रमसिंघे की पार्टी के पास संसद में केवल एक सीट है, लेकिन श्रीलंका के सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) के कुछ वर्ग, जिनमें राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे भी शामिल हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं.



इधर, मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेगया (एसजेबी) पार्टी के नेता साजिथ प्रेमदासा (55) राष्ट्रपति पद के लिए एक और दावेदार हैं. लेकिन संसद में केवल 50 सांसदों के साथ, उन्हें जीत हासिल करने के लिए बाईपार्टी समर्थन बनाने की जरूरत होगी. प्रेमदासा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है और 1993 में उनके पिता ने राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया है.

एक वर्ग के बीच समर्थन

राष्ट्रपति पद के दावेदारों में तीसरा नाम एसएलपीपी के एक वरिष्ठ विधायक दुलास अल्हाप्परुमा हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों के एक वर्ग के बीच समर्थन प्राप्त किया है. एसएलपीपी की सांसद चरिता हेराथ ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के पास करीब 117 वोट हैं, जिनका इस्तेमाल 63 वर्षीय पूर्व पत्रकार जैसे उम्मीदवार को खड़ा करने और उन्हें जीताने के लिए किया जा सकता है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)