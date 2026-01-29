ज्योतिष के भरोसे एलन मस्क, ग्रह- नक्षत्र देख जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलेंगे, आएगा SpaceX का IPO

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अपनी स्पेस कंपनी SpaceX का IPO लाने के लिए तैयार हैं. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार SpaceX इस साल जून के मध्य में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने का लक्ष्य बना रहा है. सबसे खास बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार IPO लॉन्च करने की तारीख को ग्रहों के दुर्लभ पोजिशन और खुद एलन मस्क के जन्मदिन को देखकर तय किया जाएगा. अरबपति एंटरप्रेन्योर एलन मस्क इस IPO के जरिए अपनी कंपनी के लिए रिकॉर्ड 50 बिलियन डॉलर जुटाना चाहते हैं.

दुनिया में सबसे ताकतवर रॉकेट बनाने वाली कंपनी, SpaceX उस सयम अपना IPO लाने की योजना बना रही है जब बृहस्पति और शुक्र आकाश में एक साथ बहुत करीब दिखाई देंगे. इन दो ग्रहों का यह पोजिशन 8-9 जून को तीन साल से अधिक समय में पहली बार होगा. फाइनेंशियल टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए यह बात कही है. रिपोर्ट के अनुसार टाइमिंग बदली भी जा सकती है. 28 जून को एलन मस्क अपना 54वें जन्मदिन मनाएंगे और उसपर भी IPO लॉन्च डेट निर्भर कर सकता है.

इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी!

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, SpaceX लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन (वैल्यूएशन) पर 50 बिलियन डॉलर जुटाने की कोशिश कर रहा है. यह इसे इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग बना देगा, जो 2019 में सऊदी अरामको द्वारा जुटाए गए $29 बिलियन से कहीं अधिक होगा.

आपके मन में ख्याल आता होगा कि मस्क इतना बड़ा फैसला ग्रह-नक्षत्रों के हिसाब से क्यों लेना चाहेंगे. दरअसल मस्क का इतिहास रहा है कि वह अपनी मर्जी का करते हैं और अपने व्यावसायिक निर्णयों को भी उसी के आधार पर लेते हैं. जैसे 2018 में, उन्होंने टेस्ला को 420 डॉलर प्रति शेयर पर निजी तौर पर लेने के बारे में ट्वीट किया था. सब चौंक गए थे क्योंकि 420 को गांजा के साथ जोड़ा जाता है.

पहले SpaceX का IPO नहीं लाना चाहते थे मस्क, क्यों?

अब बात SpaceX की. आज स्पेस मार्केट में इसका बोलबाला है. इसने दुनिया के ऐसे सबसे मजबूत रॉकेट बनाए हैं जो लॉन्च के बाद फिर से वापस लैंड कर जाते हैं और दोबारा उनका प्रयोग किया जा सकता है. साथ ही यह कंपनी स्टारलिंक के माध्यम से सबसे बड़े सैटेलाइट समूह की मालिक भी है. वैसे मस्क ने पहले SpaceX के IPO का विरोध किया था. वजह थी कि वो अब सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला में जो चाहे वो नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें डर था कि अगर SpaceX का शेयर भी बांट दिया गया तो मंगल ग्रह पर बसने के उनके अंतिम लक्ष्य को झटका लगेगा.

लेकिन अब कंपनी की नवीनतम प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी. इसी ने मस्क को IPO का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया है.

