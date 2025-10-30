विज्ञापन
ताइवान में स्मोक बम वाले ने मचाया गदर, 3 को मारा और कइयों को घायल किया

ताइवान के प्रधानमंत्री चो जुंग-ताई ने बताया कि घायलों में से एक पैदल यात्री था, जो हमले के बाद गिर गया था और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसे दिल का दौरा पड़ गया था.

ताइवान में स्मोक बम वाले ने मचाया गदर, 3 को मारा और कइयों को घायल किया
  • ताइवान की राजधानी ताइपे में एक व्यक्ति ने चाकू और स्मोक ग्रेनेड से हमला कर कम से कम तीन लोगों को मार डाला
  • हमलावर चांग वेन ने मुख्य रेलवे स्टेशन के पास धुआं छोड़ने वाला ग्रेनेड फेंक कर लोगों को भगाया और फिर हमला किया
  • हमले में तीन लोगों की मौत हुई और नौ लोग घायल हुए, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई गई है
ताइवान की राजधानी में शुक्रवार शाम को एक व्यक्ति ने चाकू और स्मोक ग्रेनेड से लैस होकर भीड़ पर अंधाधुंध हमला किया, जिसमें कम से कम तीन लोग मारे गए और नौ अन्य घायल हो गए. आरोपी बाद में एक डिपार्टमेंट स्टोर की इमारत से गिरकर मर गया. सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि इमारत की छठी मंजिल से कूदने के बाद आरोपी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध की पहचान 27 वर्षीय चांग वेन के रूप में हुई है. उसने ताइपे मेन मेट्रो स्टेशन के भूमिगत निकास द्वार के पास, शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के नजदीक, एक धुआं छोड़ने वाला ग्रेनेड फेंका, जिससे राहगीर भागने लगे.

समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि इसके बाद वह उत्तर की ओर एक लोकप्रिय शॉपिंग जिले की ओर बढ़ा, जहां उसने एस्लाइट डिपार्टमेंट स्टोर की पहली और चौथी मंजिल पर कई लोगों को चाकू से घायल कर दिया, जिनमें से अधिकांश की गर्दन पर वार किए गए.

क्यों किया हमला

स्थानीय अस्पतालों ने हमले में तीन लोगों की मौत की सूचना दी है. सिटी गवर्नमेंट ने बताया कि नौ अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है.

ताइवान के प्रधानमंत्री चो जुंग-ताई ने बताया कि घायलों में से एक पैदल यात्री था, जो हमले के बाद गिर गया था और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसे दिल का दौरा पड़ गया था. धुएं के कारण एक अन्य व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हुई. समाचार एजेंसी के अनुसार, चांग नवंबर 2024 में आरक्षित सैन्य प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ था और अनिवार्य सैन्य सेवा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में उसकी तलाश की जा रही थी. 

